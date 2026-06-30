В России могут ввести сбор за показ иностранных фильмов — деньги направят на поддержку отечественного кино

Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков сообщил, что в России планируют взимать процент от проката зарубежного кино, сообщает ТАСС. По словам режиссёра, вырученные деньги направят на рефинансирование отечественного кинематографа. Кроме того, для иностранных лент планируют ввести платный «входной билет» за само право рассмотрения заявки для выхода на экраны.

Сбор от показов зарубежных картин направят на рефинансирование индустрии

По мнению Никиты Михалкова, взимание сбора за показ иностранных фильмов будет «серьёзной помощью» для российского кинематографа. Точный размер сбора пока неизвестен — позднее его рассчитают экономисты, уточнил режиссер.

Также для зарубежных фильмов введут платную подачу заявки: без оплаты «входного билета» картину просто не рассмотрят для российского проката.

Как отметил Михалков, аналогичная практика существует, например, во Франции и Китае. Режиссер заверил, что это «абсолютно не значит, что мы не увидим иностранного кино».

Новые меры разрабатывают по рекомендации президента

26 июня Владимир Путин рекомендовал Госдуме, Правительству РФ и Союзу кинематографистов подготовить и в приоритетном порядке принять законы, которые помогут российскому кино и отрегулируют прокат зарубежных фильмов.

По словам Михалкова, анонсированный им сбор с иностранных фильмов станет лишь частью готовящихся изменений. Окончательный пакет инициатив представят президенту до 25 сентября.