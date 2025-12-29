Кассовые сборы кинотеатров в России выросли на 10% в 2025-м

К концу декабря кассовые сборы российских кинотеатров достигли 49,6 млрд рублей, прибавив 10% к аналогичному периоду 2024 года, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова агентству «Интерфакс». При этом 77% всех сборов обеспечило российское кино — это 38 млрд рублей. С начала года кинотеатры посетили 116 млн зрителей, и почти 80% из них пришлись на отечественные фильмы.

Российское кино забрало три четверти кассы

По состоянию на 23 декабря 2025 года совокупные сборы кинотеатров составили 49,6 млрд рублей. Из этой суммы 38 млрд рублей, или 77%, пришлись на российские фильмы, рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова «Интерфаксу».

Для сравнения: в 2024 году доля зрителей отечественных картин в прокате составляла 78%, а общий объём рынка по итогам года оценивался примерно в 45 млрд рублей.

Российские кинотеатры посещает всё больше молодёжи

С начала 2025 года кинотеатры посетили 116 млн человек. Из них более 91 млн зрителей пришли на российские фильмы — это 79% всей аудитории.

Ольга Любимова отметила, что за последние пять лет аудитория кинотеатров заметно помолодела. Доля зрителей 12–17 лет выросла с 17% в 2021 году до 30% в 2025 году, а доля аудитории младше 25 лет по итогам 2025 года превысила 60%.

По её словам, рост молодёжной аудитории связан с действием и расширением программы «Пушкинская карта», которая позволяет покупать билеты на российские фильмы.

Десять российских фильмов преодолели планку в 1 млрд рублей

По итогам 2025 года отметку в 1 млрд рублей кассовых сборов превысили 10 российских картин. В этот список вошли:

«Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича»,

«Финист. Первый богатырь»,

«Пророк. История Александра Пушкина»,

«Батя 2. Дед»,

«Август»,

«Горыныч»,

«Алиса в стране чудес»,

«Кракен».

Среди ключевых премьер новогоднего периода 2026 года – семейные фильмы «Буратино», «Чебурашка 2» и «Простоквашино».

В 2024 году более 1 млрд рублей в прокате собрали семь российских фильмов:

«Холоп-2»,

«Бременские музыканты»,

«Мастер и Маргарита»,

«Лёд-3»,

«Сто лет тому вперёд»,

«Летучий корабль»,

«Три богатыря и пуп Земли».

В 2023 году «фильмов-миллиардеров» было четыре, в 2022-м — три.

Объём рынка кино достигнет 50 млрд рублей

В интервью РИА Новости Ольга Любимова отметила, что по итогам 2025 года общий объём рынка кинопроката достигнет 50 млрд рублей. В 2026 году аудитория российских фильмов, по прогнозам, увеличится ещё на 10 млн человек.

Согласно Федеральному закону о бюджете, в 2026 году объём субсидий составит 10,4 млрд рублей для Фонда кино и 3,8 млрд рублей — для Министерства культуры РФ.

Контекст

Как ранее отметила министр культуры РФ Ольга Любимова, к середине декабря 2024 года объём российского кинопроката превышал 43 млрд рублей, что было уже на 16% выше показателей 2023 года. Из них 33 млрд рублей пришлись на российское кино — рост на 24% год к году.