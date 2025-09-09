Коллекция «Леди Баг» и «Вкусно – и точка»  теперь на «Авито»

Коллаборация сети «Вкусно — и точка» с мультсериалом «Леди Баг и Супер-Кот» спровоцировала резкий рост рынка перепродаж. По данным «Авито», в августе продажи тематических игрушек и одежды увеличились в четыре раза по сравнению с июлем. А спрос на коллекционные фигурки подскочил в восемь раз и стал главным драйвером сегмента.

Брелоки превратились в коллекционный товар

Главный всплеск спроса на аксессуары пришёлся на конец августа и совпал с датой выхода совместной акции сети фастфуда «Вкусно — и точка» и «Леди Баг». В детские комбо добавили брелоки-квами — миниатюрных волшебных существ из мультсериала, которые дают героям суперспособности.

Полная коллекция из семи брелоков уже доступна на «Авито» за 4 999 рублей. Для сравнения: цена самого комбо в ресторане в разы ниже. Но на вторичном рынке ограниченный выпуск создаёт ажиотаж сильнее любой рекламы.

Талисманы и амулеты — по цене ювелирки

Спрос на коллекционные наборы оказался не менее впечатляющим. Комплект из 21 талисмана продают за 7 200 рублей, а коллекцию из 24 фигурок вместе с деревянной шкатулкой — за 9 500 рублей. В последней есть кулон Кватагама, символизирующий дружбу квами с владельцем Камня Чудес, а также парный кулон «Леди Баг и Супер-Кота».

На «Авито» встречаются и другие редкие позиции, например, дом Леди Баг стоимостью 8 500 рублей. В целом продажи игрушек по франшизе за месяц утроились, а в годовом сравнении выросли в 2,5 раза.

Одежда тоже в тренде

Не обошлось и без интереса к одежде с символикой «Леди Баг». Продажи такого мерча выросли на 11% год к году. Среди одежды и аксессуаров на «Авито» можно найти предложения разного уровня: футболку всего за 300 рублей, костюм Маринетт для косплея за 8 590 рублей или парик синего цвета за 2 290 рублей. Плюшевые рюкзаки и школьные наборы с героями мультфильма стоят в среднем 1 500 рублей, что делает их доступным «входным билетом» в фанатское сообщество.

Контекст

Франшиза «Леди Баг и Супер-Кот» давно вышла за рамки мультсериала: её персонажи продаются как мерч, используются в рекламных кампаниях и формируют собственное фанатское сообщество. Для рынка это пример того, как культурный продукт превращается в драйвер e-commerce и вторичных продаж. Подобные истории уже были с «Миньонами» и «Холодным сердцем», но нынешний всплеск вокруг «Леди Баг» подтверждает, что аудитория готова тратить значительные суммы на мерч, а его популярность сопоставима с кассовым успехом кинохитов.

Фото на обложке: предоставлено пресс-службой «Вкусно — и точка»