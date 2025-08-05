Наш ответ Лабубу: «Вкусно — и точка» объявила о новой коллаборации — на этот раз с Леди Баг и Суперкотом

С 19 августа «Вкусно — и точка» запускает новую коллекцию игрушек в детских наборах Кидз Комбо. Коллекция посвящена вселенной «Леди Баг и Супер-Кот» и приурочена к 10-летию легендарной франшизы. Гости получат возможность найти волшебные брелоки и закладки, а также доступ к онлайн-игре.

Для каждого — свой супергерой

В детские наборы войдут брелоки с квами — волшебными существами, которые помогают обычным людям становиться супергероями. В линейке — семь персонажей: Тикки, Плагг, Сасс, Нууру, Вэйзз, Триккс и Поллен. Эти фигурки можно носить на рюкзаке, пенале, ключах или просто собирать как коллекцию.

К каждому набору добавят две перфорированные закладки с изображением героев, а также QR-код для доступа к мини-игре: дети смогут собрать виртуальный пазл и узнать, как их любимые персонажи провели лето. Всё — в духе геймификации, к которой «Вкусно — и точка» приучает свою молодую аудиторию.

«Мы надеемся, что игрушки не только порадуют наших маленьких гостей, но и помогут еще на чуть-чуть продлить лето и легко начать учебный год», — прокомментировала Юлия Нескреба, директор по маркетингу компании.

Не просто игрушки — эмоции

Коллаборация приурочена к 10-летию франшизы Miraculous Corp и во многом рассчитана на большую фанатскую базу, которая, по словам маркетологов, охватывает целый пласт семейной аудитории. Сочетание медийного контекста и розничного продукта превращает Кидз Комбо в мультиплатформенный опыт: дети взаимодействуют с героями через еду, аксессуары и цифровую среду.

Компания подчёркивает: все игрушки проходят обязательную экспертизу и соответствуют российским и международным стандартам. Детские наборы Кидз Комбо, как и прежде, будут соответствовать принципам здорового питания: большинство позиций — до 600 ккал.

Контекст

Для «Вкусно — и точка» это уже вторая громкая коллаборация за лето. В июле сеть запустила лимитированный розовый бургер в партнёрстве с Hello Kitty. Блюдо быстро стало виральным в соцсетях, попало во все медиа и задало новый стандарт того, как может выглядеть коллаборация между глобальным брендом и ресторанной сетью. И судя по всему, бренд настроен выстраивать долгосрочную стратегию работы с медиафраншизами — как это делает McDonald’s и другие глобальные игроки.

Запуск подобной коллекции — это не просто запуск игрушек. Это в том числе точка входа в бренд: когда дети приносят домой не только еду, но и эмоции. А это, в свою очередь, повышает частоту визитов — особенно в преддверии учебного года, когда родители ищут повод для «маленьких радостей».





Фото: предоставлено пресс-службой