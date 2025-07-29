Hello Kitty бьет рекорды: розовые бургеры из «Вкусно — и точка» раскупили за 7 дней

«Вкусно — и точка» отчитались о продажах «того самого» бургера, выпущенного в коллаборации с Hello Kitty. Японская тематика снова собирает кассу — розовые булочки не успевают допекать.

Спрос — в разы выше ожиданий

Летняя коллаборация «Вкусно — и точка» с Hello Kitty превзошла все прогнозы. Продажи новой продуктовой линейки, в которую вошёл розовый бургер, снеки и мороженое, оказались в несколько раз выше запланированных объёмов. Тот ассортимент, который должен был растянуться на несколько недель, ушёл с полок за первые 7 дней.

«Фактически, тот объём, который мы планировали реализовать за несколько недель, был распродан за первые семь дней», — сообщили в пресс-службе компании.

На фоне ажиотажа в ряде ресторанов продукт уже временно закончился, однако бренд поспешил успокоить: булочки допекаются, поставки восполняются, и бургер скоро снова появится в меню.

В тренде — впечатления

Если в прошлогоднем запуске Hello Kitty фокус был на коллекционных клипсах, QR-кодах и розыгрышах, то сейчас всё внимание переключилось на сам бургер.

Главная новинка — Hello Kitty бургер с розовой булочкой, нежно-розовым сырным соусом с лёгкой копчёной нотой, натуральным чеддером и перцем в послевкусии. Этот продукт собрал сразу несколько трендов: визуальная подача, азиатская эстетика и фотогеничность, которая мгновенно сделала бургер вирусным.

«Этот запуск объединил сразу несколько актуальных трендов: азиатскую эстетику и востребованность продуктов, которые хочется сфотографировать и опубликовать у себя в социальных сетях», — рассказали в компании.

Кому зашло сильнее всего

Коллаборация оказалась особенно близка зумерам и поколению Альфа. Именно они активно делятся новинками в соцсетях, возвращаются за повторными заказами и формируют вторичную волну спроса. Компания отмечает, что продукт тепло принят всеми возрастами, но наибольший отклик пришёл от молодёжной аудитории.

Новая линейка вызвала хайп по всей стране, но особенно выделились два региона — Дальний Восток и Калининград. В первом случае роль сыграла культурная близость к Азии, во втором — воля случая.

Из мерча — в продукт: как изменилась стратегия коллаборации

В 2024 году Hello Kitty уже была частью кампании, но тогда это был нон-фуд запуск: в центре внимания были мерч и призы. Сейчас ставка сделана на вкус и вау-эффект продукта, который запускается как контент и съедается как впечатление.

Всё это — логичное продолжение позиционирования «Вкусно — и точка» , при котором компания предлагает вкусную еду и приятные впечатления, доступные каждому. И судя по реакции, аудиторию все больше интересует «еда как эмоции» — визуальный контент, который естся глазами ещё до того, как попадёт на поднос.

Продление — вероятно

Официально срок коллаборации был ограничен двумя неделями, но в компании не исключают продление, если сохранится ажиотаж. Пока продукт распродаётся быстрее, чем его успевают производить.

«Коллаборация с Hello Kitty пользуется огромным успехом — мы видим это по высоким результатам продаж и активному интересу со стороны гостей», — прокомментировали в компании.

Фото: пресс-служба «Вкусно и точка» / Flux AI