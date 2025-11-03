Повышение НДС: фитнес-клубы просят оставить налоговые льготы

Российские фитнес-клубы обратились к правительству с просьбой сохранить действующие налоговые льготы для отрасли, сообщает Forbes. По оценке участников рынка, повышение ставки НДС с 20% до 22% может привести к закрытию четверти клубов в стране и росту цен на абонементы. Игроки отрасли предупреждают: новая налоговая нагрузка ударит по доступности спорта, приведёт к росту издержек и замедлит развитие бизнеса.

О чем представители фитнес-клубов попросили правительство

Как отмечается в документе, подписанном 3150 фитнес-клубами по всей стране, представители отрасли просят сохранить действующие налоговые условия и ввести дополнительные меры поддержки.

Сейчас услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных мероприятий освобождены от НДС. Однако повышение ставки приведёт к росту стоимости сопутствующих товаров и услуг — от оборудования до аренды.

«Негативное влияние почувствуют все»

По словам генерального директора XFIT Евгения Отнельченко, прямое влияние повышения ставки НДС на фитнес ограничено, поскольку сами услуги не облагаются налогом, но косвенные последствия могут оказаться ощутимыми.

«Поскольку повышение ставки увеличивает цены и усиливает инфляцию, индустрия почувствует рост затрат на товары и услуги, которые использует для своей деятельности. Учитывая и так высокие темпы роста затрат и соответствующее давление на маржинальность в фитнесе за последние полтора-два года, повышение ставки отчетливо негативно скажется на отрасли», — объяснил генеральный директор XFIT Евгений Отнельченко.

По его словам, участникам рынка придётся поднимать цены, чтобы сохранить устойчивость бизнеса, и это неизбежно ухудшит доступность фитнес-услуг для населения. В итоге, считает эксперт, негативное влияние почувствуют все — и бизнес, и потребители.

Из-за давления фитнес-клубы могут уйти в «серую» зону

С аналогичной позицией выступила Александра Герасимова, CEO IT-компании в сфере фитнеса и wellness Fitmost. Она считает, что повышение НДС и снижение порога упрощённой системы налогообложения (УСН) создают для рынка двойное давление: растёт себестоимость услуг и падает маржинальность.

«Новый НДС поднимет конечную стоимость для клиентов, так как у фитнеса очень ограниченный запас маржинальности для «поглощения» налогов», — подчеркнула CEO IT-компании в сфере фитнеса и wellness Fitmost Александра Герасимова.

По её словам, повышение налоговой нагрузки может привести к росту цен на абонементы, сокращению инвестиций и замедлению развития отрасли. Некоторые компании могут уйти в «серую» зону — выплачивать зарплаты «в конвертах» и экономить на безопасности и качестве услуг.

Для фитнес-клубов ситуация будет сопоставима с периодом ковида

Генеральный директор XFIT Евгений Отнельченко напомнил, что отрасль уже пережила тяжёлый кризис во время пандемии, когда клубы оставались без выручки, но с постоянными расходами. Сегодня, по его оценке, ситуация не столь экстремальная, но потенциально сопоставимая по последствиям.

«Увеличение издержек в фитнес-отрасли при прочих негативных сценариях будет одновременно разрушать бизнес игроков отрасли и мотивировать их на поиск более эффективных и маржинальных моделей оказания услуг», — заявил генеральный директор XFIT Евгений Отнельченко.

Он также отметил, что рост ключевой ставки ЦБ за последние полтора–два года серьёзно замедлил развитие бизнеса в России. Многие компании уже перестали приносить прибыль и работают в режиме «проедания запасов».

Отрасль рискует войти в период стагнации и падения доступности спорта

Александра Герасимова отметила, что для бизнеса это долгосрочный риск, который может привести к стагнации рынка.

«Мы говорим сейчас о системной нагрузке, которая может продолжаться годами. Отрасль может войти в длительный стагнационный период. Вместо поддержки массового спорта мы получим его удорожание и снижение доступности, особенно в регионах, где фитнес и так развивается неравномерно», — сказала CEO IT-компании в сфере фитнеса и wellness Fitmost Александра Герасимова.

По её прогнозу, 10–20% малых и независимых клубов могут покинуть рынок, замедлится строительство новых объектов, а качество сервиса снизится. Это, в свою очередь, приведёт к сокращению вовлечённости россиян в спорт, ухудшению здоровья населения и снижению привлекательности профессии тренера.

Контекст

Повышение налогов обсуждается в рамках проекта федерального бюджета на 2026 год. По данным Forbes, Министерство финансов предлагает повысить стандартную ставку НДС до 22%, что, по мнению представителей бизнеса, неизбежно скажется на всей потребительской сфере. Фитнес-индустрия, активно восстанавливающаяся после пандемии, опасается, что новая налоговая политика может остановить рост рынка, который только начал возвращаться к докризисным объёмам.