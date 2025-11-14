В России вступил в силу новый порядок оформления сим-карт — не более 20 на человека
Введен лимит на количество сим-карт в России
С 1 ноября 2025 года в России введен лимит на количество сим-карт, которые могут быть оформлены на одного гражданина: не более 20 номеров у всех операторов связи. Требование сопровождается обязательной верификацией личности через паспорт и ЕСИА. Операторы связи подтвердили, что ограничения уже работают и позволяют сократить число «серых» и анонимных номеров.
Причины ограничения количества сим-карт в России
По данным компании-поставщика решений и сервисов в области цифровых коммуникаций Edna, ограничение до 20 сим-карт вводится для повышения прозрачности мобильного рынка и сокращения количества «серых» номеров.
В компании отмечают, что ранее мошенники массово оформляли сим-карты на подставных лиц и использовали их для телефонных атак, спама и финансовых преступлений. Новые правила уменьшают возможности оформления большого числа карт на одну персону.
В Edna подчёркивает, что операторы обязаны блокировать сим-карты при превышении установленного лимита и регулярно сверять данные абонентов.
Чтобы оформить сим-карту, нужно верифицировать личность
Оформление сим-карты теперь требует подтверждения личности через паспорт и систему ЕСИА. Для контроля со стороны граждан на портале «Госуслуги» доступен сервис, позволяющий увидеть все сим-карты, оформленные на человека, и аннулировать лишние.
По данным компании Edna, ужесточение оборота сим-карт уже привело к сокращению числа граждан, на которых ранее было зарегистрировано более тысячи номеров.
Количество сим-карт можно проверить через Госуслуги
В пресс-службе оператора связи «Мегафон» напомнили: если у гражданина оформлено больше 20 сим-карт, их количество необходимо привести в соответствие требованиям.
«[Проверить количество сим-карт] можно через личный кабинет на портале Госуслуг, в специальном разделе которого с апреля представлен список всех сим-карт, зарегистрированных на абонента», — пояснили в пресс-службе «Мегафона».
Также абоненты могут проверить сим-карты в личном кабинете приложения или сайта. При блокировке номеров необходимо обратиться в салон связи с паспортом.
Операторы проверяют количество сим-карт перед заключением договора
Пресс-служба оператора Т2 указала, что в сети компании не осталось пользователей, превышающих лимит сим-карт.
«На каждую SIM-карту заключается договор с указанием и верификацией паспортных данных пользователей. При заключении договора мы проверяем количество уже оформленных SIM и перед активацией карты делаем это повторно», — пояснили в пресс-службе оператора Т2.
В Т2 также уточнили, что проверка количества оформленных номеров проводится через государственную систему КСИМ.
Контекст
Усилившиеся требования к идентификации ведут к снижению количества «серых» и неверифицированных сим-карт. Операторы связи обязаны блокировать номера при превышении лимита, регулярно актуализировать данные и сверять их через государственные информационные системы. Для граждан доступны инструменты проверки оформленных на них номеров и их аннулирования через портал «Госуслуги».
Фото: Moon Safari / Getty Images
