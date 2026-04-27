Трафик Telegram сократился на 18% — но мессенджер по-прежнему остаётся самым популярным в России

Мобильный трафик Telegram в России продолжает снижаться на фоне ограничений: в марте падение составило 18%, сообщает «Коммерсант». Одновременно альтернативные сервисы растут — трафик мессенджера Max за месяц увеличился более чем на 60%. Несмотря на это, Telegram остаётся крупнейшей площадкой: месячный охват в марте достиг 76,5% российской аудитории.

Трафик Telegram с компьютеров также сократился

В январе входящий мобильный трафик вырос на 5%, однако в феврале снизился на 10%, а в марте падение ускорилось до 18%, следует из данных «Коммерсант». Десктопный входящий трафик также сократился в марте на 22%.

При снижении входящего трафика исходящий трафик Telegram в марте вырос на 66% — пользователи стали активнее переходить из мессенджера на внешние сайты.

Трафик мессенджера Max вырос на 60% в марте

У мессенджера Max до замедления Telegram в январе мобильный трафик сокращался более чем на 20%. С началом ограничений в феврале показатель начал расти и в марте увеличился более чем на 60%.

Также интерес пользователей растёт к альтернативным зарубежным мессенджерам . По данным «Коммерсанта», аудитория азиатских сервисов в марте увеличилась почти на 60%.

Альтернативный мессенджер Telega также демонстрирует рост

В Telega сообщили «Коммерсанту», что в феврале—марте зафиксировали резкий рост аудитории, из-за чего сервису пришлось вводить списки ожидания и подключать пользователей поэтапно.

9 апреля Apple удалила приложение Telega из App Store, а также заблокировала аккаунт разработчика и ограничила запуск версии на iOS. После этого создатели сервиса подали жалобу в ФАС России, обвинив компанию в злоупотреблении положением.

Причины удаления в Apple не раскрыли — разработчики заявляют, что не получили от компании конкретных объяснений.

Telegram — всё ещё крупнейший мессенджер в России

Российские мессенджеры перераспределяют аудиторию на фоне ограничений Telegram. Во «ВКонтакте» сообщили «Коммерсанту», что дневная активная аудитория с начала марта увеличилась на 5%, а общее время, которое пользователи проводят в соцсети в сутки, выросло на 9%. Трафик «VK Мессенджера» в январе снижался, а периодом пикового роста стал февраль.

В корпоративном мессенджере «Пачка» сообщили изданию, что в марте трафик вырос более чем вдвое по сравнению с февралем, а за месяц зарегистрировалось более 8 тыс. компаний.

Тем не менее, Telegram остаётся крупнейшим мессенджером в России: в марте его месячный охват составил 94,27 млн человек (76,5% населения), а среднесуточный — 72,2 млн (58,6%).

Контекст

Ограничения в отношении Telegram вводились постепенно. В августе 2025 года Роскомнадзор ограничил загрузку голосовых сообщений и видеозвонков, при этом текстовые сообщения, фото и видео продолжали работать.

С 10 февраля 2026 года началось замедление работы мессенджера. На заседании Госдумы глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что причиной стали систематические нарушения законодательства — по его словам, сервис проигнорировал около 150 тыс. запросов на удаление противоправного контента. 10 апреля доля неудачных запросов к доменам Telegram достигла 100%.