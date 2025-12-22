Очередной сбой WhatsApp*: Роскомнадзор подтвердил, что продолжает ограничивать работу мессенджера в России
Сбой WhatsApp*: Роскомнадзор ограничивает работу мессенджера
Российские пользователи сообщили о перебоях в работе WhatsApp*. Рост жалоб зафиксировал сервис «Сбой.рф», информацию подтверждают и данные платформы Downdetector. По словам источника РБК на телеком-рынке, скорость работы мессенджера сократилась на 70–80%.
Большинство жалоб — из Москвы, Хакасии и Мурманской области
Согласно статистике «Сбой.рф», за последние сутки было зарегистрировано около 1,6 тыс. жалоб на работу WhatsApp*. Наибольшее количество обращений поступило из Москвы.
Downdetector также фиксирует массовые обращения пользователей. Основные претензии связаны с некорректной работой уведомлений, невозможностью отправки сообщений, сбоями в мобильном приложении и веб-версии сервиса. По данным платформы, жалобы чаще всего поступают из Хакасии (16%), Ярославской области (14%) и Мурманской области (12%).
В Роскомнадзоре подтвердили, что по отношению к мессенджеру применяются ограничения.
«Введение ограничений в отношении WhatsApp* будет продолжено. В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Замедление работы сервиса — сразу на 70%
Источник РБК на телекоммуникационном рынке сообщил, что замедление работы WhatsApp* в последние дни усилилось. По его словам, с текущего дня скорость функционирования мессенджера снизилась на 70–80% — это отражается на передаче сообщений и общей скорости работы сервиса.
Источник также отметил, что процесс замедления носит нарастающий характер и затрагивает работу сервиса в целом, а не отдельные функции. При этом, по его словам, операторы связи не участвуют в ограничении работы WhatsApp* и не предпринимают технических действий, влияющих на скорость мессенджера.
Контекст
В середине августа в Роскомнадзоре сообщили об ограничении звонков в WhatsApp*. Ведомство называло мессенджер одной из основных площадок, используемых для мошенничества, вымогательства средств и вовлечения граждан в экстремистскую деятельность.
Позднее Роскомнадзор рассказал о начале частичного ограничения работы WhatsApp*, объяснив эти меры необходимостью противодействия преступникам. 28 ноября 2025 года ведомство подтвердило, что меры против работы мессенджера будут вводиться поэтапно.
*WhatsApp принадлежит Meta, признанной экстремисткой организацией и запрещённой в РФ
