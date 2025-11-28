WhatsApp могут заблокировать: мессенджер уже ограничивают

Роскомнадзор заявил, что мессенджер WhatsApp нарушает российское законодательство. Ведомство подтвердило ТАСС, что ограничения вводятся поэтапно. 28 ноября 2025 года пользователи сообщили о массовых сбоях в WhatsApp, в том числе при отправке сообщений, фото и видео.

Роскомнадзор заявляет о нарушениях со стороны WhatsApp

Роскомнадзор утверждает, что WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена) продолжает нарушать требования российского законодательства.

Ведомство подчёркивает, что платформа не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение преступлений. В связи с этим ограничения вводятся последовательно, а их дальнейшее усиление уже запланировано.

WhatsApp начали ограничивать с августа 2025 года

Роскомнадзор напомнил, что постепенные ограничении звонков в WhatsApp началась в августе 2025 года. В октябре ведомство объявило о частичном замедлении работы мессенджера, объяснив это необходимостью «противодействия преступникам».

«Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров. Рекомендуем переходить на национальные сервисы», — отмечается в официальном сообщении, приведённом ТАСС.

Роскомнадзор допускает полную блокировку WhatsApp в России

Роскомнадзор заявил, что готов к более жёстким мерам.

«В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», — в официальном сообщении РКН, которое приводит ТАСС.

Пользователи фиксируют сбои в работе WhatsApp

28 ноября 202 года российские пользователи массово начали сообщать о перебоях в работе WhatsApp. Больше всего жалоб поступило из Москвы. Пользователи отмечали медленную отправку сообщений, фото, аудио и видео.