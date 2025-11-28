WhatsApp оказался под угрозой блокировки в России: пользователи жалуются на сбой — мессенджер уже ограничивают
WhatsApp могут заблокировать: мессенджер уже ограничивают
Фото: Фото: Maskot / Getty Images
Роскомнадзор заявил, что мессенджер WhatsApp нарушает российское законодательство. Ведомство подтвердило ТАСС, что ограничения вводятся поэтапно. 28 ноября 2025 года пользователи сообщили о массовых сбоях в WhatsApp, в том числе при отправке сообщений, фото и видео.
Роскомнадзор заявляет о нарушениях со стороны WhatsApp
Роскомнадзор утверждает, что WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой в России признана экстремистской и запрещена) продолжает нарушать требования российского законодательства.
Ведомство подчёркивает, что платформа не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение преступлений. В связи с этим ограничения вводятся последовательно, а их дальнейшее усиление уже запланировано.
WhatsApp начали ограничивать с августа 2025 года
Роскомнадзор напомнил, что постепенные ограничении звонков в WhatsApp началась в августе 2025 года. В октябре ведомство объявило о частичном замедлении работы мессенджера, объяснив это необходимостью «противодействия преступникам».
«Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров. Рекомендуем переходить на национальные сервисы», — отмечается в официальном сообщении, приведённом ТАСС.
Роскомнадзор допускает полную блокировку WhatsApp в России
Роскомнадзор заявил, что готов к более жёстким мерам.
«В случае, если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», — в официальном сообщении РКН, которое приводит ТАСС.
Пользователи фиксируют сбои в работе WhatsApp
28 ноября 202 года российские пользователи массово начали сообщать о перебоях в работе WhatsApp. Больше всего жалоб поступило из Москвы. Пользователи отмечали медленную отправку сообщений, фото, аудио и видео.
- 1 Массмаркет — новый бьюти-тренд в России в 2025-м: средний чек за покупку у большинства — 1000 ₽ Новый тренд 2025-го на российском бьюти-рынке — массмаркет 28 ноября 2025, 17:43
- 2 ВШЭ запускает разработку человекоподобных роботов — для этого на базе вуза создают специальный институт ВШЭ открывает новый институт для разработки роботов 28 ноября 2025, 17:10
- 3 МИФИ выходит на рынок переработки мусора — вуз создаёт лабораторию для очистки промышленных отходов МИФИ работает над повышением безопасности переработки мусора 28 ноября 2025, 16:30
- 4 Рынок недвижимости «возвращается в 2019-й»: объём ипотеки растёт — эксперты дают оптимистичные прогнозы на 2026-й Что ждёт рынок недвижимости в РФ в 2026-м: прогноз экспертов 28 ноября 2025, 16:00