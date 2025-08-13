Созвоны в иностранных мессенджерах попали под ограничение — заявление Роскомнадзора
WhatsApp и Telegram: звонки в России частично ограничат
Роскомнадзор сообщил о частичных ограничениях на голосовые звонки в иностранных мессенджерах Telegram и WhatsApp. Ведомство ссылается на данные силовиков и жалобы граждан: именно эти сервисы, по их информации, стали любимым инструментом для мошенников и вербовщиков.
«Частичное ограничение»
Роскомнадзор частично ограничивает головы звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу РКН. Подобные меры вводятся «для противодействия преступникам» и касаются только голосовой связи.
«Принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах», — подчеркнули в Роскомнадзоре.
Остальной функционал Telegram и WhatsApp, заверили в ведомстве, будет работать без изменений.
Почему именно они
По данным правоохранительных органов, именно через голосовые звонки в этих мессенджерах мошенники чаще всего обманывают и выманивают деньги у россиян. Там же, утверждают в РКН, ведётся вербовка в диверсионную и террористическую деятельность. Количество жалоб от граждан на такие звонки растёт.
Позиция Минцифры
В Минцифры считают, что решение Роскомнадзора частично ограничить голосовые вызовы в Telegram и WhatsApp поможет снизить количество мошеннических звонков.
В ведомстве также уточнили: доступ к голосовой связи в этих мессенджерах будет восстановлен, как только их операторы выполнят требования российского законодательства.
Контекст
Telegram и WhatsApp — крупнейшие мессенджеры в России. Telegram уже много лет — неофициальный канал коммуникации для бизнеса, блогеров и СМИ. WhatsApp по-прежнему популярен для личного общения и рабочих чатов, особенно в регионах.
Ранее пользователи по всей стране уже жаловались на резкое ухудшение качества связи в этих приложениях. Эксперты также предполагали что это могло быть связано с тестированием новых систем ограничений.
Фото: picture alliance / Contributor / Getty images
