WhatsApp и Telegram: звонки в России частично ограничат

Роскомнадзор сообщил о частичных ограничениях на голосовые звонки в иностранных мессенджерах Telegram и WhatsApp. Ведомство ссылается на данные силовиков и жалобы граждан: именно эти сервисы, по их информации, стали любимым инструментом для мошенников и вербовщиков.

«Частичное ограничение»

Роскомнадзор частично ограничивает головы звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу РКН. Подобные меры вводятся «для противодействия преступникам» и касаются только голосовой связи.

«Принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах», — подчеркнули в Роскомнадзоре.

Остальной функционал Telegram и WhatsApp, заверили в ведомстве, будет работать без изменений.

Почему именно они

По данным правоохранительных органов, именно через голосовые звонки в этих мессенджерах мошенники чаще всего обманывают и выманивают деньги у россиян. Там же, утверждают в РКН, ведётся вербовка в диверсионную и террористическую деятельность. Количество жалоб от граждан на такие звонки растёт.

Позиция Минцифры

В Минцифры считают, что решение Роскомнадзора частично ограничить голосовые вызовы в Telegram и WhatsApp поможет снизить количество мошеннических звонков.

В ведомстве также уточнили: доступ к голосовой связи в этих мессенджерах будет восстановлен, как только их операторы выполнят требования российского законодательства.

Контекст

Telegram и WhatsApp — крупнейшие мессенджеры в России. Telegram уже много лет — неофициальный канал коммуникации для бизнеса, блогеров и СМИ. WhatsApp по-прежнему популярен для личного общения и рабочих чатов, особенно в регионах.

Ранее пользователи по всей стране уже жаловались на резкое ухудшение качества связи в этих приложениях. Эксперты также предполагали что это могло быть связано с тестированием новых систем ограничений.

Фото: picture alliance / Contributor / Getty images