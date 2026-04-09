2ГИС представил режим навигации без GPS — маршрут делится на шаги и не сбивается при потере сигнала

2ГИС представил новый режим навигации «Шаг за шагом», который позволяет продолжать движение по маршруту при нестабильном сигнале спутников. Когда пользователь переключается в особый режим, в котором маршрут разделяется на этапы. Новый режим уже доступен в навигаторах для автомобилей, грузового транспорта и пешеходов.

В новом режиме навигации маршрут разделяется на этапы

Для каждого шага отображаются направление движения, расстояние до следующего действия и ориентир, который помогает не сбиться с маршрута. После выполнения манёвра пользователь вручную переключается на следующий шаг.

Как пояснил руководитель продуктов транспорта и навигации 2ГИС Сергей Кириллов, при нестабильном сигнале спутников геопозиция определяется с погрешностью, из-за чего навигация становится менее надёжной и требует постоянной сверки с картой. Новый режим призван сделать движение более спокойным и понятным для пользователя.

2ГИС внедрили ручное определение местоположения при проблемах с GPS

Если сигнал спутников нестабилен, приложение 2ГИС предлагает пользователю самостоятельно указать своё местоположение на карте. Нужно нажать кнопку «Уточните, где вы» и выбрать точку. Тогда карта и маршруты будут строиться от заданной пользователем позиции, поиск объектов будет работать как обычно.

Если включена ранее существовавшая функция «Друзья на карте», близкие увидят указанное положение с пометкой, что оно задано вручную. Когда сигнал стабилизируется, приложение предложит вернуться к автоматическому определению своих координат.

Контекст

Аудитория 2ГИС превышает 83 млн пользователей по состоянию на декабрь 2025 года. Сервис объединяет карты, справочник организаций и навигационные функции для разных типов передвижения.

В конце прошлого года 2ГИС внедрил ИИ-поиск по настроению и рекомендациям, а также нейропомощника в карточках компаний, который отвечает на вопросы о заведениях и анализирует отзывы, фото и открытые данные.

В январе 2026 года 2ГИС добавил оплату городских парковок в Москве прямо в навигаторе: теперь водителям не нужно переключаться между приложениями. Функция работает для всех парковок ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» — к сервису подключено более 176 тыс. мест. При въезде в платную зону навигатор уведомляет водителя и предлагает сразу перейти к оплате, а также позволяет выбрать парковку вручную на карте.