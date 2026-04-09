2ГИС представил режим навигации без GPS — маршрут делится на шаги и не сбивается при потере сигнала

2ГИС представил режим навигации без GPS — маршрут делится на шаги и не сбивается при потере сигналаТакже при потере сигнала пользователи смогут сами выбрать своё местоположение
2ГИС представил новый режим навигации «Шаг за шагом», который позволяет продолжать движение по маршруту при нестабильном сигнале спутников. Когда пользователь переключается в особый режим, в котором маршрут разделяется на этапы. Новый режим уже доступен в навигаторах для автомобилей, грузового транспорта и пешеходов.
В новом режиме навигации маршрут разделяется на этапы
Для каждого шага отображаются направление движения, расстояние до следующего действия и ориентир, который помогает не сбиться с маршрута. После выполнения манёвра пользователь вручную переключается на следующий шаг.
Как пояснил руководитель продуктов транспорта и навигации 2ГИС Сергей Кириллов, при нестабильном сигнале спутников геопозиция определяется с погрешностью, из-за чего навигация становится менее надёжной и требует постоянной сверки с картой. Новый режим призван сделать движение более спокойным и понятным для пользователя.
2ГИС внедрили ручное определение местоположения при проблемах с GPS
Если сигнал спутников нестабилен, приложение 2ГИС предлагает пользователю самостоятельно указать своё местоположение на карте. Нужно нажать кнопку «Уточните, где вы» и выбрать точку. Тогда карта и маршруты будут строиться от заданной пользователем позиции, поиск объектов будет работать как обычно.
Если включена ранее существовавшая функция «Друзья на карте», близкие увидят указанное положение с пометкой, что оно задано вручную. Когда сигнал стабилизируется, приложение предложит вернуться к автоматическому определению своих координат.
Контекст
Аудитория 2ГИС превышает 83 млн пользователей по состоянию на декабрь 2025 года. Сервис объединяет карты, справочник организаций и навигационные функции для разных типов передвижения.
В конце прошлого года 2ГИС внедрил ИИ-поиск по настроению и рекомендациям, а также нейропомощника в карточках компаний, который отвечает на вопросы о заведениях и анализирует отзывы, фото и открытые данные.
В январе 2026 года 2ГИС добавил оплату городских парковок в Москве прямо в навигаторе: теперь водителям не нужно переключаться между приложениями. Функция работает для всех парковок ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» — к сервису подключено более 176 тыс. мест. При въезде в платную зону навигатор уведомляет водителя и предлагает сразу перейти к оплате, а также позволяет выбрать парковку вручную на карте.