2ГИС запустил оплату городских парковок в приложении: к сервису подключено более 176 тыс. стояночных мест в Москве
Оплатить парковку в Москве теперь можно в приложении 2ГИС
К приложению подключились уже 176 тысяч парковок
Оплата через 2ГИС доступна для всех уличных парковок, находящихся под контролем ГКУ «Администратор московского парковочного пространства». Всего к сервису в настоящее время подключено более 176 тыс. парковочных мест на территории Москвы.
В 2ГИС уточняют, что при расширении парковок новые зоны сразу будут доступны для оплаты в навигаторе — без обновления настроек со стороны пользователей. Новая функция уже доступна в актуальной версии 2ГИС для iOS и Android. Водители смогут воспользоваться оплатой парковки после обновления приложения.
Навигатор уведомит водителя, если парковка будет платная
При нахождении в платной парковочной зоне навигатор уведомляет об этом водителя и предлагает перейти к оплате через всплывающую подсказку. Также пользователь может выбрать парковку вручную на карте — для платных зон в карточке сразу будет высвечиваться кнопка для оплаты.
При нажатии на кнопку пользователь переходит на окно оплаты — заплатить за парковку можно банковской картой. Платёж проходит через сервис ЮKassa, который отвечает за обработку онлайн-платежей.
Водитель может сам настроить, какие парковки будут отображаться на карте
В 2ГИС отмечают, что навигатор развивается как сервис, который помогает водителю решать все задачи в одном приложении.
В компании подчёркивают, что пользователи могут самостоятельно настроить отображение парковок на карте — платных и бесплатных, общедоступных, а также предназначенных для электронных автомобилей или резидентов. Для этого пользователю необходимо перейти в приложении в режим «Авто», который адаптирует карту под задачи водителя.
Контекст
Также 2ГИС активно внедряет ИИ-инструменты в приложение. В сентябре 2025 года компания запустила поиск с помощью искусственного интеллекта в онлайн-картах: пользователи получили возможность искать заведения в категории «Поесть» по определённым параметрам, а также находить рестораны по описанию конкретных блюд.
Также ИИ-помощник может ответить на запросы о режиме работы, услугах и особенностях конкретных мест — от ресторанов и парков до клиник и госучреждений. В компании подчёркивали, что задача ИИ — упростить выбор и собрать важную информацию о месте как из данных самого сервиса, так и из внешних источников.
