Туры на 23 Февраля и 8 Марта 2026 г.: куда поехать, какие есть форматы и сколько стоит

Путешествия на февральские и мартовские праздники — это короткие поездки на три дня, и оптимальным вариантом будет готовая программа без сложных пересадок и длинных перелётов. Продажи путешествий на короткие праздники держатся на программах внутри России и в безвизовом зарубежье. Мы поговорили с экспертами и выяснили, каковы тревел-тренды в 2026 году: от недорогих до премиальных маршрутов.

23 Февраля и 8 Марта: как отдыхаем в 2026-м

21–23 февраля — три выходных подряд. 7–9 марта — тоже три выходных подряд, но можно воспользоваться лайфхаком, который дали эксперты в обзоре Russian Business и продлить отдых. Так, если взять отпуск 10–13 марта, можно получить 9 дней отдыха — с 7 по 15 марта.

Рынок путешествий в 2026-м: люди стали реже тратить деньги на короткие поездки

Наталья Аниськевич, CEO проекта с авторскими бюджетными турами «Трипы», описывает главный тренд путешествий в 2026-м так: люди стали реже тратить деньги на короткие поездки и чаще копят на более долгий и дорогой отпуск. По её словам, на 23 Февраля и 8 Марта путешествуют реже, чем на майские праздники, летом и на Новый год, так как на 3–4 дня люди чаще выбирают направления с простой логистикой и короткой дорогой, а в пиковые даты заметно дорожают билеты, трансферы и туристические сервисы.

«В 2024 году можно было съездить отдохнуть на выходные из Москвы за 16 000–18 000 рублей по системе „всё включено“. Сейчас таких цен уже нет. Мы считали примерные сметы — и это 26 000 рублей и больше, а такие суммы уже не так приятно отдавать просто за выходные, поэтому мы вывели подобные программы из сетки», — говорит Наталья Аниськевич, CEO проекта с авторскими бюджетными турами «Трипы».

Эксперт также прогнозирует рост среднего чека в 2026 году на 10–20% в зависимости от направления. По её словам, растут цены и налоговая нагрузка, поэтому поездки дорожают. В начале 2026-го в «Трипах» собрали аналитику, сравнив цены за последние пять лет — 2021 года и 2026-го. Так, стоимость поездки в Карелию на выходные выросла с 7000 до 22 000 ₽, в Дагестан — с 19 000 до 53 000 ₽, на Сахалин — с 38 000 до 106 000 ₽.

Валерий Бритаус, коммерческий директор маркетплейса авторских туров YouTravel.me, говорит, что в начале 2026 года рынок проходит период пересмотра приоритетов. Снижается интерес к поездкам по России, а в сегменте доступных предложений, особенно на весну — лето активность заметно падает. При этом в 2025 году спрос на авторские туры по России сохранял устойчивость, но к концу года эта динамика замедлилась. Зарубежные направления в 2025 году, по словам эксперта, наоборот, прибавили по количеству проданных туров, и средняя стоимость путёвки там снизилась.

На этом фоне заметен сдвиг в сторону более дорогих форматов и роста уровня сервиса. В пресс-службе российского альпинистского клуба «7 Вершин» говорят, что за последние годы расширили набор услуг и сделали программы более премиальными, например улучшили питание и дают всё более комфортное размещение. В «7 Вершинах» также отмечают, что клиенты всё чаще выбирают максимальный комфорт и высокий уровень безопасности, а стоимость их программ, по оценке клуба, растёт в среднем примерно на 10% год к году.

По данным Яндекс Путешествий и Алисы AI, в 2026 году самая низкая средняя стоимость ночи в отелях и апартаментах приходится на февраль — около 6960 ₽. Для сравнения, в марте средняя стоимость ночи выше — около 9780 ₽. Это значит, что при одинаковой длительности поездки размещение на 23 Февраля в среднем обойдётся дешевле, чем на 8 Марта.

В Яндекс Путешествиях также отмечают, что раннее бронирование в среднем даёт экономию 15–25% по сравнению с бронированием ближе к датам. Ещё один способ снизить бюджет поездки — это выбрать не отель, а посуточное жильё, например квартиры или апартаменты. По данным сервиса, средняя стоимость ночи посуточного жилья в 2026 году — около 6000 ₽.

Востребованные форматы для коротких поездок

Городской отдых

По данным сервиса планирования путешествий по России RUSSPASS, лидером по бронированиям стабильно остаётся Москва, а среди популярных регионов — Санкт-Петербург и Татарстан, а дальше Московская область, Краснодарский край, Нижегородская область, Хабаровский край и Владимирская область.

Средняя стоимость туров — от 11 580 рублей без авиабилетов.

По словам Натальи Михейкиной, директора Дивизиона сервиса планирования путешествий по России RUSSPASS, сервис видит рост коротких поездок и межрегионального туризма. Кроме того, многие совмещают в одном небольшом путешествии посещение сразу нескольких регионов.

Отдых в горах

Российский альпинистский клуб «7 Вершин» рекомендует для 3–4 дней Крым и Красную Поляну, а туристический проект «Трипы» — Кавказ, Приэльбрусье, подъём на Эльбрус на канатке, парапланы в Чегеме.

Средняя стоимость туров — около 50 000 рублей без авиабилетов.

Север под ключ

По данным маркетплейса авторских туров YouTravel.me, на короткие праздники лучше всего продаются короткие, но насыщенные программы, в которых за 3–4 дня можно успеть получить впечатления без сложной логистики. Внутри России: Кольский, Байкал, Кавказ. Если цель — максимум активности, Tomsoyer Expedition приводит пример своей программы «дальний экспресс» под ключ: Камчатка на 3–5 дней со снегоходами, термами, океаном и обзорными локациями.

Средняя стоимость туров — 120 000–250 000 рублей на человека.

Идеи, куда поехать на 23 Февраля и 8 Марта с бюджетом до 200 тысяч рублей

Ниже представлены готовые варианты туров, которые укладываются в формат отдыха на три дня и в бюджет до 200 тысяч рублей. Мы собрали их на основе ответов опрошенных Russian Business экспертов.

Burning Woman Масленица в Карелии

Программа: за время трёхдневного тура в Карелию с выездом из Санкт-Петербурга можно будет успеть посетить парки «Долина водопадов» и «Рускеала», увидеть оленей и хаски, совершить трекинг на гору Паасо. По вечерам — масленичные гуляния с сожжением чучела, музыкой и общей тусовкой.

Сколько стоит: ориентировочная цена — 23 000 рублей. Авиабилеты до Санкт-Петербурга и обратно не входят в стоимость.

Арт-терапия и конная прогулка в Карелии

Программа: за два дня тура в Карелию с выездом из Санкт-Петербурга можно будет побывать в «Долине водопадов» и экопарке «Водопад Метсямикли», сходить на мастер-класс по написанию картин, покататься верхом по лесу, побывать на горе Паасо и посетить форелевое хозяйство.

Сколько стоит: ориентировочная цена — 21 000 рублей. Авиабилеты до Санкт-Петербурга и обратно не входят в стоимость.

Северное сияние и айс-флоатинг в Териберке

Программа: во время трёхдневного тура в Мурманск и Териберку можно увидеть северное сияние и сделать профессиональную фотосессию, погулять по берегу Баренцева моря, увидеть пляж с «драконьими яйцами», «кладбище кораблей» и Батарейский водопад. В программе есть двухчасовая морская экскурсия, обзорная экскурсия по Мурманску и айс-флоатинг — это расслабленное купание в ледяной воде с использованием специального гидрокостюма.

Сколько стоит: ориентировочная цена — 38 000 рублей. Авиабилеты до Мурманска и обратно не включены в стоимость.

Выходные в горах Дагестана

Программа: за время двухдневного тура по горному Дагестану покажут Сулакский каньон и Чиркейское водохранилище, а также заброшенное село, до которого нужно подниматься в гору около часа.

Сколько стоит: ориентировочная цена — 15 000 рублей. Авиабилеты до Махачкалы и обратно не включены в стоимость.

Джип-тур на Курильское озеро

Программа: за время трёхдневного маршрута по Камчатке на внедорожниках удастся проехаться через реки, заехать на горячие источники и провести день на Курильском озере с лодочной прогулкой и остановками у «Кутхиных батов». В программе также купание в тёплой реке и пикник среди вулканических пейзажей.

Сколько стоит: ориентировочная цена — от 99 000 рублей. Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно не включены в стоимость.

Горы, крепости и пещеры в Грузии

Программа: однодневный маршрут по югу Грузии с прогулкой по Боржоми, поездкой в Вардзию — пещерный комплекс XII века, и финальной точкой в крепости Рабат.

Сколько стоит: ориентировочная цена — от 4655 рублей. Авиабилеты до Грузии и обратно не включены в стоимость.

Горная школа в Крыму

Программа: за три дня горной школы в Крыму можно пройти базовый курс скального альпинизма и совершить три восхождения: на гору Кошка, Ай-Петри и Шаан-кая.

Сколько стоит: ориентировочная цена — 46 690 рублей. Трансфер до Крыма и обратно не включён в стоимость.

Камчатка-«экспресс» на 3–5 дней

Программа: за время короткой программы на 3–5 дней можно увидеть Камчатку зимой с термами, гейзерами и океаном, покататься на снегоходах, а в некоторых сценариях добавляют полёт на вертолёте.

Сколько стоит: ориентировочная цена — от 120 000 рублей. Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно не включены в стоимость.

Идеи, куда поехать на 23 Февраля и 8 Марта с бюджетом до 1 миллиона рублей

Ниже представлены готовые варианты туров, которые укладываются в формат отдыха на три дня и в бюджет до 1 миллиона рублей. Мы собрали их на основе ответов опрошенных Russian Business экспертов.

Аренда двухпалубной яхты в Сочи

Программа: приватная аренда двухпалубной яхты на один день. Можно выйти в море вдоль побережья Сочи с панорамным видом на город и купаться во время остановок вдали от пляжей и попробовать найти дельфинов. Выбирать места на море по погодным условиям будет приставленный к яхте личный морской капитан.

Сколько стоит: ориентировочная цена — от 396 000 рублей. Авиабилеты до Сочи и обратно не включены в стоимость.

Индивидуальное восхождение на Эльбрус

Программа: восхождение займёт два дня. В первый день — подъём на канатной дороге до станции Гара-Баши высотой 3900 м, переход к высокогорному приюту «Национальный парк» и занятие по технике восхождения. Во второй день выход начинается около полуночи с подъёма на тракторе ратрак до высоты 4600–5100 м, дальше подъём пешком на вершину 5642 м с кислородной поддержкой. Затем спуск и трансфер в Пятигорск с выдачей сертификата о подъёме.

Сколько стоит: ориентировочная цена — от 279 900 рублей. Перелёт до города Минеральные воды и обратно не включён в стоимость.

Водопады Игуасу в Бразилии и Аргентине

Программа: два дня будут показывать водопады Игуасу с двух сторон — Аргентинской и Бразильской. А ещё по плану — парк птиц и световое шоу «Три границы».

Сколько стоит: ориентировочная цена — от 163 714 рублей за тур. Перелёты до города Пуэрто-Игуасу и обратно не включены в стоимость. Цена авиабилетов на 21–23 февраля 2026 года из Москвы в Пуэрто-Игуасу и обратно варьировались в диапазоне более 160 000 рублей за одного человека.

Если получилось отхватить отпуск на 9 дней в марте

Если удалось взять отпуск на 10–13 марта и получить девять дней отдыха — с 7 по 15 марта, можно уехать дальше и не пытаться впихнуть всё в двое суток.

Камчатка за 8 дней

Программа: восьмидневный маршрут по Камчатке с морскими прогулками и выездами на локации с видами на водопады и вулканы.

Сколько стоит: ориентировочная цена — от 165 000 рублей. Авиабилеты до Петропавловска-Камчатского и обратно не включены в стоимость.

Сафари-тур в Кении

Программа: продегустировать кофе на плантации, посетить национальный парк Кении под названием «Ворота Ада», понаблюдать за бегемотами в Найваше, прогуляться по Найроби и увидеть гору Килиманджаро.

Сколько стоит: ориентировочная цена — от 183 820 рублей. Авиабилеты до города Найроби и обратно не включены в стоимость.

Сердце Китая

Программа: в восемь дней уместили «имперский Китай» с посещением участка Великой Китайской стены, приватными прогулками по древнему Пинъяо, священной горой Хуашань, гротами Лунмэнь и горами Мианшань с висящими монастырями.

Сколько стоит: ориентировочная цена — от 139 096 рублей. Авиабилеты до города Пекин и обратно не включены в стоимость.

Типичные ошибки в путешествиях

Наталья Аниськевич, CEO проекта c авторскими бюджетными турами «Трипы», дала рекомендации, как сэкономить и обезопасить себя на этапе планирования путешествия.

Не экономить на гидах там, где это вопрос безопасности

Эксперт приводит в пример Камчатку и отмечает: если туристы в первый раз в этом регионе, самостоятельные восхождения и сложные маршруты — небезопасная идея.

Изучать всю возможную информацию о городе

Эксперт рекомендует при самостоятельном планировании маршрута по городам прочитать как можно больше информации и не верить только одному гайду, купленному у инфлюенсера в социальных сетях. Также стоит проверить достоверность всего, что там написано. По словам эксперта, «сейчас очень много информационного мусора, только чтобы хайпануть».

Не откладывать покупку билета на потом

Эксперт приводит кейс: билеты в Кению на одного человека могут стоить 60 000 рублей туда и обратно, если покупать заранее, а потом улететь к 100 000–120 000 рублей из-за сезонного ажиотажа.