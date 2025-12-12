ИИ в онлайн-картах: Яндекс и 2ГИС обновили AI-помощников

Яндекс Карты добавили в интерфейс геосервиса чат с искусственным интеллектом: нейросеть помогает пользователям планировать поездки, прогулки и досуг прямо внутри приложения. Новый инструмент стал частью общего тренда: крупнейшие российские игроки последовательно внедряют ИИ в онлайн-карты. В 2ГИС заявили, что такие сценарии уже стали приоритетом для многих платформ.

ИИ-чат в Яндекс Картах работает на базе Alice AI

ИИ-чат в Яндекс Картах доступен всем пользователям через кнопку «Спросить AI». Он помогает выбрать, куда пойти в городе, подобрать кафе, парки или музеи и спланировать маршрут прогулки.

Чат-бот поддерживает диалог, уточняет желаемый район, формат отдыха и время визита, а из его ответа можно сразу перейти в карточку места, посмотреть отзывы и построить маршрут до выбранного места. Сервис работает на базе технологий Alice AI и анализирует данные карт, описания и оценки пользователей.

В будущем Яндекс планирует расширить функциональность ИИ — например, добавить возможность бронировать столики и записываться к специалистам через чат.

2ГИС уже внедрял ИИ-технологии — ещё в сентябре 2025-го

В 2ГИС напомнили, что ещё в сентябре 2025 года запустили в онлайн-картах ИИ-поиск по настроению, атмосфере и фото в категории «Поесть», а также поиск заведений по описанию блюд. Позже в сервисе появились «Советы» — персональные рекомендации заведений на основе анализа интересов пользователя, истории посещений и предпочтений друзей.

В октябре 2025-го стартовало открытое тестирование ИИ-помощника в карточках компаний, а 11 декабря он стал доступен всем пользователям на iOS, Android и в веб-версии.

«2ГИС помогает выбирать компании и места. Теперь ИИ добавил комфорта в этот выбор — он соберёт всю важную и интересную информацию про конкретное место из данных внутри геосервиса и за его пределами», — отметили в пресс-службе 2ГИС.

ИИ-помощник 2ГИС доступен в разделе «Вопросы» карточек компаний — ресторанов, театров, парков, клиник и госучреждений. Он отвечает на вопросы о режиме работы, услугах, инфраструктуре и особенностях конкретного места.

Для ответов используются справочные данные 2ГИС, отзывы, фотографии и информация из открытых источников.

«Поиск информации о местах с помощью ИИ стал для нас приоритетным сценарием, и это лишь первая из множества функций, которые мы планируем представить», — заявили в пресс-службе 2ГИС.

Контекст

Таким образом запуск ИИ-чата в Яндекс Картах и развитие нейропомощников в 2ГИС отражают общий сдвиг рынка: онлайн-карты перестают быть просто навигацией. Геосервисы всё чаще становятся инструментом принятия решений — при выборе кафе или планирования прогулки по городу.