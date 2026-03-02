2ГИС добавил на карты 3D-рельеф горнолыжных склонов — функция уже доступна в Сочи, Шерегеше и на Эльбрусе

В геосервисе 2ГИС появился реалистичный 3D-рельеф. Теперь пользователи могут видеть на карте горы и перепады высот так, как они выглядят в реальной местности, сообщили в компании. Функция уже доступна в регионах популярных горнолыжных курортов — в Сочи, Шерегеше, Золотой долине, Манжероке, Домбае, на Архызе, Эльбрусе и других локациях.

3D-рельеф помогает оценить сложность трасс и крутизну склонов

Новый формат карты позволяет заранее увидеть, где трасса идёт в подъём, а где — на спуск, проходит ли маршрут по хребту или в обход. Это даёт возможность оценить сложность трасс и особенности ландшафта до поездки.

Менеджер продукта «Карта» Алексей Милехин сообщил, что компания развивает реалистичные карты и делает их похожими на настоящий мир, чтобы пользователи могли заранее представить местность. По его словам, 3D-рельеф делает карту понятнее там, где важна высота — на горных склонах, туристических тропах и горных дорогах.

Включить трёхмерный рельеф можно по кнопке «3D-рельеф». Обновление работает в онлайн-версии сервиса и в актуальной версии приложения 2ГИС для iOS и Android.

2ГИС собрал более 1500 маршрутов по всей России

Ранее сервис добавил более 1500 маршрутов — от прогулочных троп в парках до национальных туристических маршрутов федерального уровня. Теперь карта показывает не только дороги и здания, но и маршруты для пеших прогулок, велопоездок и пробежек.

Каждая карточка маршрута содержит параметры: протяжённость, длительность, уровень сложности и рельеф. Также отображаются природные виды, кафе, музеи и точки остановок.

Все национальные маршруты — на карте

В 2ГИС появились все национальные туристические маршруты России. На карте отображаются входы, протяжённость и ключевые сегменты таких троп.

Среди популярных природных направлений — тисо-самшитовая роща в Сочи, Каньон Псахо и подъём на Бештау. На карте отмечены велотрассы, лыжероллерные пути, шоссе для гонок и марафонские дистанции. В числе объектов — Олимпийская велотрасса в Москве, трасса «Игора Драйв» под Петербургом и лыжероллерная арена «Лаура» в Красной Поляне.

Контекст

2ГИС — российский геосервис, который отображает карты городов, навигацию, информацию о компаниях и общественном транспорте. Приложение работает на iOS, Android и в веб-версии.

В феврале 2025 года сервис запустил 3D-карты вокзалов, аэропортов и торговых центров. Пользователям стали доступны поэтажные планы с детализацией помещений — стойки регистрации, эскалаторы, лифты, торговые киоски и банкоматы.

Детальные карты появились более чем для 60 зданий железнодорожных вокзалов и аэропортов, включая аэропорт Домодедово, Белорусский вокзал и аэропорт Толмачево. Также в 3D-формате стали отображаться торговые центры, в том числе московский ТЦ «Афимолл».