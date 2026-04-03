В 2025 году россияне стали чаще звонить — в среднем на разговоры по телефону тратят 277 минут в месяц

В 2025 году россияне стали потреблять на 16% интернет-трафика больше, чем в 2024 году, сообщает платформа управления связью «Экомобайл». При этом 90% трафика приходится на пользователей старше 25 лет. Кроме того, абоненты стали больше разговаривать по телефону — в среднем 277 минут в месяц.

В 2024 году на каждого пользователя приходилось 11 ГБ трафика в интернете

Более 90% мобильного интернет-трафика в России формируют пользователи старше 25 лет, следует из исследования платформы Экомобайл за 2024–2025 годы. На одного абонента в 2025 году в среднем приходилось 12,75 ГБ интернета. Годом ранее — на 16% меньше, только 11 ГБ.

Пик потребления традиционно приходится на зимние месяцы, когда люди проводят больше времени дома: в январе 2025 года показатель достиг 15,57 ГБ на пользователя. Летом нагрузка снижается — в июне и июле она держится на уровне около 11,63 ГБ.

На молодёжь до 25 лет приходится лишь 10% трафика в интернете

Самой активной группой в интернете стали абоненты в возрасте 36–45 лет — на них приходится около 35% потребления трафика. Ещё 25% формируют пользователи старше 45 лет, а группа 25–35 лет обеспечивает около 30% трафика. Старшее поколение загружает в интернете больше файлов и медиаконтента: например, используют интернет для работы или совершают покупки на маркетплейсах.

Молодёжь потребляет гораздо меньше трафика: так, на пользователей 18–24 лет приходится около 9%, а на несовершеннолетних — менее 1%.

Россияне стали чаще звонить друг другу по телефону

В 2025 году россияне стали в среднем общаться по телефону в среднем 277 минут в месяц после блокировки звонков в мессенджерах.

Несмотря на увеличение популярности традиционного общения по телефону, мобильный интернет сохраняет своё лидерство среди каналов коммуникации.

Контекст

24 марта 2026 года в центре Москвы после ограничений вновь заработал мобильный интернет. Связь восстановилась у станций метро «Парк культуры», «Октябрьская», «Арбатская», «Курская», «Площадь революции» и «Киевская». Ограничения действовали с 6 марта, операторы предупреждали абонентов о возможных перебоях.

На фоне ограничений нагрузка на публичные WiFi-сети резко выросла: за первые две недели марта число подключений увеличилось в четыре раза — до 23 млн сессий, а трафик — в 3,5 раза. Доступных сервисов пользователям не хватало, из-за чего сети перегружались.

*WhatsApp принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ