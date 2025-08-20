Маршруты по России появились на карте 2ГИС

В 2ГИС появился новый функционал для туристов и горожан. Сервис добавил более 1500 маршрутов — от прогулочных троп в парках до национальных туристических маршрутов федерального уровня. Теперь карта показывает не только дороги и здания, но и то, где пройтись, пробежаться или прокатиться на велосипеде.

Туризм внутри страны ушёл в цифру

За последние годы интерес к путешествиям по России растёт безостановочно. Но главный стоп-фактор долгое время оставался неизменным — отсутствовала удобная и структурированная информация о маршрутах. 2ГИС закрывает эту дыру: сервис собрал в одной экосистеме всё — от национальных троп до авторских барных туров. Теперь не нужно перелопачивать форумы и блоги: все маршруты лежат в одном приложении.

Вся страна в одном интерфейсе

Теперь у пользователей есть выбор форматов под любое настроение:

пешие маршруты и хайкинг для неспешных прогулок и активных походов;

велотропы — от городских набережных до горных серпантинов;

беговые дорожки и спортивные трассы для повседневных тренировок и марафонов;

экскурсионные и авторские маршруты: архитектура, гастрономия, культура.

Каждая карточка маршрута содержит ключевые параметры: протяжённость, длительность, уровень сложности, рельеф. Там же — список интересных точек: природные виды, кафе, музеи или удобные места для остановки.

Национальные маршруты без потерь информации

Главное обновление 2ГИС — появление всех национальных туристических маршрутов России. Это масштабные тропы, которые проходят через заповедники, культурные ландшафты и старинные города. Теперь они нанесены на карту полностью: видно все входы, протяжённость и ключевые сегменты.

Для тех, кто мечтал пройти такие маршруты, но не знал, где они начинаются и чем заканчиваются, сервис стал настоящим путеводителем без пробелов.

Природные тропы под рукой

В приложении появились и популярные природные направления: прогулка по тисо-самшитовой роще в Сочи, Каньон Псахо или подъём на Бештау. Раньше данные о таких местах жили на форумах или в отдельных блогах, теперь они систематизированы и дополнены полезной информацией — рельеф, длительность и даже инфраструктура.

Для спортсменов — профессиональные трассы

Любители спорта найдут в 2ГИС не только парковые дорожки, но и профессиональные объекты. На карте отмечены велотрассы, лыжероллерные пути, шоссе для гонок и марафонские дистанции.

Среди них: Олимпийская велотрасса в Москве, трасса «Игора Драйв» под Петербургом и лыжероллерная арена «Лаура» в Красной Поляне. Эти локации подходят как для ежедневных тренировок, так и для подготовки к соревнованиям.

Город как квест

Приложение открывает и новые сценарии прогулок по городу. Можно выбрать культурный маршрут по Замоскворечью, экскурсию «Мир Пречистенки и Арбата» в Москве или барный тур по Петербургу.

Отдельная категория — тематические маршруты: уличное искусство, арт-объекты, семейные прогулки. Это превращает город в живую карту впечатлений.

Внутренний туризм становится нормой

Менеджер продукта «Транспорт» в 2ГИС Дмитрий Шварц говорит, что интерес к внутренним поездкам растёт стабильно. Он отмечает: раньше у пользователей уходило много времени на поиски информации по разным источникам, а теперь всё собрано в одном приложении. По сути, 2ГИС предлагает готовое решение для планирования отдыха и прогулок.

Контекст

2ГИС давно вышел за рамки привычного навигатора. Сейчас это целая инфраструктура: транспорт, городские объекты, расписания и теперь ещё туристические тропы. В сервисе уже доступно свыше 1500 маршрутов, и их число продолжает увеличиваться.

Найти их можно по запросу «туристические маршруты» или по конкретным названиям. Новый функционал уже работает в актуальной версии приложения на iOS и Android.