«2ГИС» добавил 3D-карты вокзалов, аэропортов и торговых центров

Геосервис «2ГИС» запустил 3D-карты вокзалов, аэропортов и торговых центров. Пользователям доступны не только поэтажные планы, но и детали помещений — стойки регистрации, эскалаторы, лифты, торговые киоски и банкоматы, сообщили RB.RU в компании.

Детальные карты доступны для более чем 60 зданий железнодорожных вокзалов и аэропортов. Среди них — московский аэропорт Домодедово и Белорусский вокзал и новосибирский аэропорт Толмачево. На 3D-картах можно найти, например, стойки паспортного контроля, выходы на посадку или на перрон.



Иллюстрация: «2ГИС»

В «2ГИС» также появились детальные карты торговых центров — с корнерами, столиками на фудкортах, игровыми зонами для детей и прочими деталями. Сейчас такая карта доступна для московского ТЦ «Афимолл», в ближайшее время появятся и другие.

«2ГИС» начал строить маршруты внутри зданий осенью 2023 года. Но тогда на 3D-планах было такой подробной детализации. Тогда же сервис запустил новый экран построения маршрутов, который показывает длину подъемов и спусков, затраченные калории, наличие грунтовых дорог или велополос.

Фото на обложке: Freepik