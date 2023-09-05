Навигатор «2ГИС» начал строить маршруты внутри зданий

Сейчас возможность доступна для 2200 торговых центров в России — там, где есть поэтажные планы на картах «2ГИС». Также навигатор начал показывать новые данные, которые помогут быстрее выбрать лучший маршрут на общественном транспорте, пешком, на самокате и велосипеде.

Раньше карты могли довести пользователя только до входа в торговый центр, а затем показывали направление, в какую сторону идти.

Теперь пользователи «2ГИС» увидят пунктирную линию, которая проведет по всем этажам ТЦ до конкретного магазина, подскажет подъемы и спуски на другие этажи на лифте, эскалаторе или по лестнице. «2ГИС» создает статичную схему маршрута, так как навигатор внутри здания работает иначе, чем на улице.

Также «2ГИС» запустил новый экран построения маршрутов. Теперь сервис показывает длину подъемов и спусков, затраченные калории, наличие грунтовых дорог или велополос и другое.

При выборе маршрутов на общественном транспорте теперь можно увидеть, сколько пеших сегментов и пересадок нужно преодолеть, в какой выход из метро лучше пойти. Также появилось расписание маршрутов, информация о первых и последних рейсах.

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