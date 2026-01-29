2ГИС запустил инструмент «Работа»: теперь на карте города видны актуальные вакансии — и расстояние до них
2ГИС запустил инструмент «Работа» с открытыми вакансиями
В 2ГИС сразу можно будет узнать условия работы и уровень зарплаты
Линза «Работа» уже доступна в актуальных версиях 2ГИС — в мобильных приложениях для iOS и Android, а также в веб-версии сервиса. Чтобы начать пользоваться функцией, достаточно обновить приложение, открыть раздел «Линзы» и выбрать режим «Работа».
Вакансии отображаются на карте в виде точек. Их можно отфильтровать по профессиям — к примеру, выбрать позиции аналитика, бариста или менеджера по продажам. Если по одному адресу размещено несколько вакансий, на кнопке отображается их количество, а при нажатии открывается полный список предложений.
Все карточки вакансий доступны прямо в 2ГИС, без перехода в сторонние сервисы. В них указаны работодатель, требования, условия и уровень зарплаты, а также доступна функция построения маршрута до места работы с расчётом времени в пути разными способами.
В 2ГИС можно заранее посмотреть, сколько будет занимать дорога до работы
Из карточки вакансии пользователь может сразу связаться с работодателем — позвонить по указанному номеру или перейти на сайт, где размещено объявление. Это позволяет быстро перейти от поиска к отклику, не выходя из приложения.
Кроме того, маршрут до офиса или точки работы можно построить заранее — пешком, на автомобиле, общественном транспорте, велосипеде или самокате, чтобы оценить удобство поездки.
Сейчас вакансии в 2ГИС — от компаний-рекламодателей и HeadHunter
Сейчас данные о вакансиях в 2ГИС поступают из двух источников: сервиса HeadHunter и компаний-рекламодателей, которые размещают предложения через личный кабинет в разделе «Моя компания». В дальнейшем список компания планирует расширять список партнёров и сервисов, размещающих вакансии.
«Мы сделали поиск работы таким же наглядным, как поиск кафе или аптеки — с привязкой к району города. Это особенно важно для жителей крупных городов, которым важно сократить время в дороге», — отметила менеджер продукта 2ГИС Рита Кананян.
Контекст
На этой неделе 2ГИС также запустил оплату городских парковок в Москве прямо в навигаторе. Водителям больше не нужно переходить в сторонние сервисы — оплатить парковку можно во время поездки в приложении.
К системе подключено более 176 тыс. парковочных мест в Москве. Навигатор автоматически уведомляет пользователя о платной зоне и предлагает перейти к оплате.
