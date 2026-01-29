2ГИС запустил инструмент «Работа» с открытыми вакансиями

В 2ГИС появилась новая линза «Работа», которая показывает актуальные вакансии прямо на карте города. Пользователи могут увидеть, какие компании и каких специалистов ищут в конкретных районах — например, рядом с домом или учёбой. Функция позволяет быстрее ориентироваться в предложениях и учитывать расстояние до будущего места работы.

В 2ГИС сразу можно будет узнать условия работы и уровень зарплаты

Линза «Работа» уже доступна в актуальных версиях 2ГИС — в мобильных приложениях для iOS и Android, а также в веб-версии сервиса. Чтобы начать пользоваться функцией, достаточно обновить приложение, открыть раздел «Линзы» и выбрать режим «Работа».

Вакансии отображаются на карте в виде точек. Их можно отфильтровать по профессиям — к примеру, выбрать позиции аналитика, бариста или менеджера по продажам. Если по одному адресу размещено несколько вакансий, на кнопке отображается их количество, а при нажатии открывается полный список предложений.

Все карточки вакансий доступны прямо в 2ГИС, без перехода в сторонние сервисы. В них указаны работодатель, требования, условия и уровень зарплаты, а также доступна функция построения маршрута до места работы с расчётом времени в пути разными способами.

В 2ГИС можно заранее посмотреть, сколько будет занимать дорога до работы

Из карточки вакансии пользователь может сразу связаться с работодателем — позвонить по указанному номеру или перейти на сайт, где размещено объявление. Это позволяет быстро перейти от поиска к отклику, не выходя из приложения.

Кроме того, маршрут до офиса или точки работы можно построить заранее — пешком, на автомобиле, общественном транспорте, велосипеде или самокате, чтобы оценить удобство поездки.

Сейчас вакансии в 2ГИС — от компаний-рекламодателей и HeadHunter

Сейчас данные о вакансиях в 2ГИС поступают из двух источников: сервиса HeadHunter и компаний-рекламодателей, которые размещают предложения через личный кабинет в разделе «Моя компания». В дальнейшем список компания планирует расширять список партнёров и сервисов, размещающих вакансии.

«Мы сделали поиск работы таким же наглядным, как поиск кафе или аптеки — с привязкой к району города. Это особенно важно для жителей крупных городов, которым важно сократить время в дороге», — отметила менеджер продукта 2ГИС Рита Кананян.

Контекст

На этой неделе 2ГИС также запустил оплату городских парковок в Москве прямо в навигаторе. Водителям больше не нужно переходить в сторонние сервисы — оплатить парковку можно во время поездки в приложении.

К системе подключено более 176 тыс. парковочных мест в Москве. Навигатор автоматически уведомляет пользователя о платной зоне и предлагает перейти к оплате.