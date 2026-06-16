2ГИС запустил «Ленту друзей» — теперь пользователи могут увидеть отзывы и рекомендации мест от знакомых

В 2ГИС появилась «Лента друзей» — раздел с отзывами, оценками, фотографиями и видео друзей и авторов, на которых подписан пользователь. Таким образом, сервис дал возможность следить за рекомендациями знакомых и находить на карте места, которые они советуют посетить. Функция уже доступна в России на устройствах iOS и Android.

Отзывы друзей и подписок собрали в единую ленту

Если друзья взаимно добавили друг друга на карту, они могут делиться своим местоположением и видеть рекомендации друг друга.

Также 2ГИС добавил возможность подписываться на авторов, чьи отзывы считают полезными, даже если лично с ними не знакомы. Благодаря этому каждый пользователь может формировать персональную ленту рекомендаций.

Пользователи смогут сами выбирать аудиторию своих публикаций

Каждый раз, когда пользователь публикует отзыв, ставит оценку или загружает фотографию, в системе создаётся новое событие, которое попадает в «Ленту друзей». События отображаются в хронологическом порядке — от самых новых к более старым.

Для удобства контент можно фильтровать по категориям, включая рестораны, развлечения, спорт и красоту. Из ленты также можно перейти в карточку места или открыть профиль автора.

В настройках приватности можно указать, кто будет видеть контент: все пользователи, только друзья, подписчики или никто. В 2ГИС появилась доставка из Самоката: теперь продукты и другие товары можно заказать в приложении геосервиса Читать

Рекомендации друзей можно увидеть прямо на карте

Просматривать рекомендации можно не только в ленте, но и непосредственно на карте. Это позволяет быстрее находить интересные места рядом и видеть отзывы близких пользователей.

Кроме того, пользователи смогут изучать рекомендации друзей и подписок в других городах и сохранять идеи для будущих поездок.

2ГИС всё активнее развивает социальные функции

Руководитель продукта «Друзья на карте» Семён Панин отметил, что пользователи чаще доверяют рекомендациям знакомых людей, чем случайным отзывам.

«Когда выбираешь место, всегда приятно получить рекомендацию от друга. “Лента друзей” в 2ГИС собирает в одном месте рекомендации людей, чьё мнение для тебя действительно значимо и интересно. Так можно быстро находить проверенные места — особенно в новом районе или в поездке», — рассказал руководитель продукта «Друзья на карте» Семён Панин.

По его слова, 2ГИС постепенно развивается не только как геосервис, но и как площадка для обмена рекомендациями между пользователями.

Места по интересам и предпочтениям пользователей также подбирает ИИ

Развитие «Ленты друзей» продолжает курс 2ГИС на персонализацию рекомендаций внутри сервиса. Ранее в геосервисе появился ИИ-поиск заведений по настроению, атмосфере, фотографиям и описанию блюд в категории «Поесть».

Позже пользователям стали доступны «Советы» — персональные рекомендации мест на основе их интересов, истории посещений и предпочтений друзей.