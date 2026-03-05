В 2ГИС появилась доставка из Самоката: теперь продукты и другие товары можно заказать в приложении геосервиса

В приложении 2ГИС появилась возможность заказать продукты и другие товары из сервиса доставки Самокат. Как сообщили в компании, предложения сервиса теперь отображаются прямо в приложении — например, при поиске на карте еды, продуктов или товаров для дома. Функция уже работает в 129 городах присутствия Самоката.

В 2ГИС представлен весь ассортимент товаров «Самоката»

Как пояснили в пресс-службе 2ГИС, при поиске продуктов, готовых блюд или товаров для дома пользователи видят блок с товарами из Самоката. Это позволяет выбрать нужные позиции и оформить заказ прямо в приложении геосервиса.

При нажатии на товар открывается веб-приложение Самоката. Там можно авторизоваться, добавить товары в корзину и оформить доставку. После закрытия окна пользователь возвращается в интерфейс 2ГИС и продолжает пользоваться сервисом без перехода в другое приложение.

Ассортимент товаров в поиске совпадает с каталогом Самоката. В подборках представлены продукты, готовая еда, детские и зоотовары, товары для дома, косметика и подарки.

Бесшовные интеграции делают сервисы более удобными

Продакт-менеджер 2ГИС Сергей Сергеев отметил, что компания постепенно расширяет возможности сервиса.

«Мы добавляем в 2ГИС возможности, которые помогают решать повседневные задачи, и превращаем геосервис в универсального городского помощника», — рассказал продакт-менеджер в 2ГИС Сергей Сергеев.

Директор клиентских продуктов Самоката Владимир Ляпунов подчеркнул, что интеграция сервисов помогает сделать покупку товаров более удобной.

«Одно из направлений развития Самоката связано с совершенствованием пользовательского опыта. Бесшовные интеграции между платформами позволяют сделать повседневные сценарии — такие как поиск и покупка товаров — более удобными», — рассказал директор клиентских продуктов Самоката Владимир Ляпунов.

2ГИС развивает функции записи на услуги через ИИ

Интеграция «Самоката» стала частью расширения пользовательских сценариев внутри 2ГИС. Ранее компания начала тестировать запись на услуги через ИИ-ассистента в мобильном приложении.

С его помощью можно записаться в парикмахерские, барбершопы, маникюрные и массажные салоны прямо в приложении. Пользователь выбирает компанию в разделе «Красота» и нажимает кнопку «Записаться через ИИ-помощника», после чего ассистент уточняет пожелания и предлагает свободное время.

В приложении 2ГИС также появилась карта вакансий

Помимо сервисов записи и доставки товаров, 2ГИС добавил инструмент для поиска работы. В сервисе появилась линза «Работа», которая показывает вакансии прямо на карте города.

Пользователь может увидеть предложения рядом с домом или учёбой и сразу узнать условия работы, требования и уровень зарплаты. Карточки вакансий открываются внутри приложения: из них можно связаться с работодателем и построить маршрут до места работы.

Сейчас вакансии в 2ГИС поступают от компаний-рекламодателей и из сервиса HeadHunter.

Контекст

2ГИС — российский геосервис с картами и справочником организаций. Пользователи могут искать компании и места на карте, строить маршруты, узнавать расписание транспорта и пользоваться дополнительными сервисами прямо внутри приложения.

«Самокат» — сервис экспресс-доставки продуктов и товаров для дома. Компания остаётся одним из крупнейших игроков онлайн-доставки продуктов в России: её оборот составил 279,3 млрд ₽, а доля рынка — 16%. Самокат также назван лидером по количеству заказов — в среднем его курьеры совершают 785,5 тыс. доставок в день.