2ГИС запустил функцию записи на услуги с помощью ИИ

2ГИС начал тестирование технологии записи на услуги с помощью ИИ-помощника в мобильном приложении. Функция позволяет не только находить компании, но и оформлять запись — без звонков и переходов на сторонние сайты. Сейчас ИИ-запись доступна ограниченному числу пользователей iOS, но в ближайшие месяцы появится на всех устройствах.

ИИ-помощник подберёт удобное время и поможет выбрать специалиста

На текущем этапе функция работает в тестовом режиме и доступна ограниченной части пользователей iOS-версии 2ГИС. С её помощью можно записываться в парикмахерские, барбершопы, маникюрные и массажные салоны напрямую через приложение.

Пользователи могут оформить запись за несколько минут. Для этого достаточно выбрать компанию в разделе «Красота» и воспользоваться кнопкой «Записаться через ИИ-помощника».

В диалоге ассистент уточняет пожелания, подбирает услуги, предлагает свободные слоты по дате и времени, а также помогает определиться со специалистом. Завершающий шаг — подтверждение записи в чате.

ИИ-запись появится у всех пользователей iOS и Android

В Новосибирске 2ГИС тестирует формат, при котором ИИ-ассистент сначала собирает предпочтения пользователя, а затем самостоятельно подбирает компанию и оформляет запись на услугу. Такой механизм позволяет минимизировать число действий со стороны пользователя.

По данным 2ГИС, на этапе тестирования ИИ-запись доступна не более чем 10% пользователей приложения на iOS. В компании отмечают, что в ближайшие месяцы ИИ-запись будет запущена для всей аудитории iOS и Android в России.

В будущем ИИ-помощник от 2ГИС будет самостоятельно звонить в компании

В дальнейшем компания планирует расширить перечень доступных услуг. В числе следующих категорий — автосервисы и другие направления сферы услуг. Кроме того, в перспективе ИИ-помощник сможет самостоятельно звонить в компании, чтобы уточнять детали услуг и помогать пользователям с выбором.

Все эти возможности будут реализованы без необходимости перехода на сторонние сайты или приложения. В 2ГИС рассчитывают, что интеграция ИИ в ключевые пользовательские сценарии сделает поиск и взаимодействие с городскими сервисами быстрее, проще и удобнее.

Контекст

На прошлой неделе 2ГИС запустил инструмент «Работа», который показывает актуальные вакансии прямо на карте города. В приложении появилась отдельная линза, позволяющая увидеть, какие компании ищут сотрудников в конкретных районах — рядом с домом, учёбой или текущим местом работы.

Пользователи могут сразу увидеть расстояние до работодателя, а в карточках вакансий указаны условия труда, требования и уровень зарплаты. Инструмент «Работа» доступен в мобильных версиях 2ГИС для iOS и Android, а также в веб-версии сервиса.