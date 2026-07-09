Xbox меняет стратегию: студия сосредоточится на консолях и эксклюзивах — подписка Game Pass отходит на второй план

Xbox планирует отказаться от активного продвижения игровой подписки Game Pass, сообщает Bloomberg. Вместо этого игровое подразделение Microsoft намерено сфокусироваться на создании эксклюзивных игр и развитии консолей. Подписочный сервис, в который вложили десятки миллиардов долларов, перестанет быть центральным элементом экосистемы и перейдёт в статус вспомогательного инструмента.

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Microsoft не удалось выполнить план по количеству подписчиков в Game Pass

По данным Bloomberg, игровая подписка Game Pass не оправдала ожиданий Microsoft по росту аудитории. При запуске сервиса в 2017 году компания рассчитывала, что к 2026 году число подписчиков достигнет 77 млн. Однако, по разным оценкам, сейчас Game Pass пользуются около 30 млн человек.

Как сообщает Bloomberg, в Microsoft усомнились в целесообразности выпуска крупных релизов — например, Call of Duty — сразу в Game Pass, поскольку это снижает доходы от прямых продаж игр. Теперь компания намерена сделать больший акцент на продаже новых проектов по полной цене, а не через подписку. Предполагается, что такой подход также поможет повысить спрос на игровые консоли.

Упор — на развитии собственных франшиз

В 2021 году Microsoft приобрела владельца Bethesda — компанию ZeniMax Media — за $7,5 млрд, а спустя два года закрыла сделку по покупке Activision Blizzard стоимостью почти $69 млрд. Предполагалось, что поглощение других игроков рынка обеспечит Xbox поток эксклюзивных игр, сделает Game Pass ключевой платформой для геймеров и поможет значительно увеличить число подписчиков.

Теперь стратегия компании меняется — вместо новых сделок Xbox сосредоточится на развитии уже приобретённых активов. Основной упор планируют сделать на крупнейшие франшизы, прежде всего Minecraft и проекты мобильного разработчика King, вошедшего в состав Xbox после покупки Activision Blizzard.

По данным Bloomberg, именно эти игры сегодня приносят компании основную прибыль и позволяют финансировать развитие других игровых направлений.

Game Pass никуда не исчезнет

Xbox продолжит развивать подписку Game Pass, но её роль изменится — идея сделать «Netflix для игр» уйдёт в прошлое.

Вместо этого сервис станет дополнением к продажам консолей и эксклюзивных игр, а не их заменой.

Контекст

В начале июля 2026 года глава Xbox Аша Шарма признала, что подразделение столкнулось с серьезными финансовыми трудностями: несмотря на популярность Game Pass и выпускаемых игр, бизнес рос медленнее ожидаемого, а маржинальность Xbox оказалась в 3–10 раз ниже, чем у конкурентов.

В связи с этим компания сократит 3200 сотрудников и передаст под новое управление четыре студии. По словам Шармы, игровому направлению необходим полный пересмотр стратегии развития.