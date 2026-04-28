В Яндексе доля рекламных бюджетов под управлением ИИ достигла 85% — нейросети генерируют почти каждый третий баннер

В I квартале 2026 года в Яндексе доля рекламных бюджетов, полностью управляемых искусственным интеллектом, выросла на 7,8 п.п. за год и составила 85%, сообщили в пресс-службе компании. Сегодня нейросети оптимизируют 40% рекламных кампаний и генерируют почти каждый третий баннер. Две трети клиентов «Яндекса» используют ИИ для улучшения текстов объявлений.

Основной вклад в рост доли рекламных бюджетов, управляемых ИИ, вносят клиенты, которые применяют ИИ для работы с объявлениями. Так, уже 65% рекламодателей Яндекса используют нейросети для оптимизации текстов.

Алгоритм мгновенно адаптирует рекламное объявление под запрос пользователя, что позволяет эффективнее привлекать целевую аудиторию. Инструмент редактирует тексты в соответствии с фирменным стилем общения с клиентами и исключает неуместные формулировки.

Почти 25 тыс. рекламодателей «Директа» обратились к ИИ-редактору креативов. С его помощью они создали более 125 тыс. роликов и изображений. Кроме того, около 38 тыс. клиентов использовали встроенный в «Директ» чат с ИИ-ассистентом для настройки кампаний и подготовки отчётов.

ИИ-редактор креативов и чат-ассистент «Яндекс Директа» работают на платформе Yandex Neuro Ads, которая объединяет алгоритмы машинного обучения с генеративными моделями на базе Алисы AI. В ноябре 2025 года «Яндекс» первым в России представил серию интеллектуальных помощников для рынка интернет-рекламы.

В апреле 2026 года компания добавила в «Яндекс Директ» ИИ-ассистента. Помощник запускает рекламные кампании за 10 минут. Инструмент берет на себя анализ продукта, создание стратегии его продвижения и генерацию креативов. В чате с ассистентом пользователь может задавать уточняющие вопросы.Эффективность технологии подтвердило исследование с участием 50 тыс. компаний, у которых конверсии выросли на 30%.

Яндекс также добавил в свой B2B-сервис продвижения рекламных материалов «ПромоСтраницы» бесплатный ИИ-генератор статей. Инструмент создаёт рекламные лонгриды на основе ссылки на сайт продукта. Система уточняет информацию о товаре, собирает данные о задаче и целевой аудитории и пишет текст в соответствии с выбранным форматом и стилем. Итоговый материал ИИ очищает от нейросетевых формулировок. Инструмент обучен на массиве из более чем 10 тыс. успешных рекламных материалов.