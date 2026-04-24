Яндекс запустил бесплатный ИИ-генератор статей — бизнес сможет создавать рекламные лонгриды за 10 минут

Яндекс добавил в сервис ПромоСтраницы бесплатный ИИ-генератор статей, который позволяет создавать рекламные тексты. Чтобы получить материал, достаточно указать ссылку на сайт продукта и выбрать формат статьи. Как рассказали в компании, инструмент помогает пользователям лучше разобраться в товарах и услугах и принять решение о покупке.

Время написания статьи с помощью ИИ — около 10 минут

ИИ-генератор формирует текст на основе информации с сайта продукта, рассказали в пресс-службе Яндекса. Рекламодателю нужно только указать ссылку на сайт продукта или страницу с описанием, выбрать формат и стиль — после этого система примерно за 10 минут создаёт готовый материал.

Сгенерированные статьи можно использовать как внутри ПромоСтраниц, так и на внешних ресурсах.

Сервис сам собирает бриф и уточняет детали

Главное отличие инструмента — отсутствие необходимости писать сложные промпты. Система работает как редактор: она задаёт уточняющие вопросы, собирает данные о задаче и целевой аудитории, предлагает формат и стиль. На основе этих вводных ИИ выстраивает структуру и пишет финальный текст.

Инструмент работает на базе Yandex Neuro Ads — совокупности генеративных нейросетей на базе Alice AI и моделей глубокого обучения. Эти технологии используются для создания и оптимизации текстов, а также для подбора аудитории и работы рекламных алгоритмов.

Тексты проходят фильтрацию от «нейросетевого» стиля

ИИ-инструмент обучен на массиве из более чем 10 000 успешных рекламных материалов, созданных в сервисе для разных индустрий, рассказал руководитель сервиса ПромоСтраницы Дмитрий Попов.

«Особое внимание при разработке мы уделили качеству контента. Благодаря встроенному этапу авторедактуры, тексты проходят дополнительную фильтрацию и полностью очищаются от характерных признаков “нейросетевого” стиля», — отметил руководитель сервиса ПромоСтраницы Дмитрий Попов.

По его словам, в результате бренд получает материал, который воспринимается как полноценная экспертная статья и помогает клиентам принять взвешенное решение о покупке.

Лонгриды — эффективный формат рекламы для дорогих продуктов

В Яндексе отмечают, что длинные тексты показывают максимальную эффективность в категориях со сложным или дорогим выбором — недвижимости, туризме, медицине, фармакологии, электронике, авто и услугах.

В таких нишах одной охватной рекламы недостаточно — пользователю нужна подробная информация и аргументы.

Контекст

ПромоСтраницы — сервис Яндекса для создания и продвижения рекламных статей в Поиске и Рекламной сети Яндекса. Инструмент используется в B2B- и B2C-сегментах для повышения узнаваемости бренда, формирования спроса, лидогенерации и продаж сложных продуктов.

По данным пресс-службы Яндекса, ПромоСтраницы помогают пользователю определиться с выбором: когда человек уже рассматривает покупку и сравнивает варианты, подробная информация из статей помогает принять решение.