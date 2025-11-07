Яндекс запустил нейросети для работы бизнеса с рекламой

Яндекс Реклама представила линейку ИИ-помощников для своих ключевых продуктов — Директа, Метрики и всей рекламной сети. Ассистенты смогут забрать на себя часть рутинных задач: например, проанализируют данные и оформят отчёт или придумают дизайн для рекламы. Технология сделана на основе Алиса AI и новом поколении технологий Яндекс Рекламы.

Делегирование рутинных задач ИИ-помощникам

Юзеры Яндекс Рекламы смогут вести диалог с ИИ-помощниками прямо в своем личном кабинете. Чтобы ассистент предложил решение, ему будет достаточно задать вопрос — после этого он сможет перейти «от теории к практике» и выполнить необходимое действие. С его помощью можно будет ознакомиться с сервисами экосистемы и разгрузить свои рутинные задачи, оптимизируя их с помощью нейросетей.

В основе сервисов лежит обновлённая архитектура Yandex Neuro Ads — новое поколение нейротехнологий Яндекс Рекламы, которое объединило в себе Алису AI и другие усовершенствованные ИИ-модели глубокого обучения.

ИИ выполнит задачи маркетолога — но не заменит его полностью

В Директе помощник умеет сравнивать результаты рекламных кампаний и формировать отчёты в коротком формате. Не нужно самим подбирать фильтры и метрики — система формирует нужные отчёты за считанные минуты. Помощника можно просить сформировать отчёт по конверсиям или показать расход в кампаниях. В будущем ИИ-ассистент сможет не только анализировать, но и вносить правки в кампании, давать советы по оптимизации и масштабированию рекламы — правда, только под руководством пользователя.

Как отмечают в Яндекс Рекламе, к октябрю этого года уже 90% маркетологов, работающих с Директом применяют ИИ-технологии. По статистике, которую предоставил Яндекс, 56% специалистов используют их каждый день, а 34% — несколько раз в неделю.

Анализ сложных метрик и конверсий — тоже на ИИ

В Метрике умный помощник анализирует статистику сайта и выявляет причины снижения трафика. Он может сравнить показатели за разные периоды, изучить поведение пользователей, а также указать, что привело к снижению визитов или конверсий.

В AppMetrica помощник выполняет похожие функции, но уже для мобильных приложений. Помощник сможет найти нужный отчёт или объяснить сложные метрики. Также можно обсудить продуктовые гипотезы и получить рекомендации по повышению вовлечённости аудитории.

Новый этап в автоматизации маркетинга

В скором времени пользователи смогут ставить задачи помощникам, описывая цели обычным языком. Система самостоятельно уточнит детали, сформирует кампанию, подготовит тексты объявлений, подберёт картинки и начнет продвижение. При этом именно человек сохранит решающую роль — все действия ИИ будет выполнять под его наблюдением.

Публичное тестирование стартует в ноябре этого года, а полный доступ к ИИ-помощникам пользователи получат до конца 2025-го

Контекст

Рынок digital-маркетинга активно переходит на ИИ-технологии: рекламные платформы внедряют нейросети для автоматизации аналитики, прогнозирования и генерации контента. Так, Google интегрирует модель Gemini в рекламную платформу Performance Max, с помощью которого рекламодатели могут генерировать более длинные заголовки. Параллельно Meta* развивает инструмент Advantage+, также упрощающий процесс создания рекламы.

Запуск линейки ИИ-помощников Яндекс Рекламы вписывается в эту глобальную тенденцию. Другие российские компании также ускоряют разработку собственных решений: помимо Яндекса, ИИ активно развивает Сбер. У компании есть своя нейросеть для генерации изображений Kandinsky и аналог ChatGPT — GigaChat.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в РФ





Фото: 10'000 Hours / Getty Images