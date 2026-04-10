Яндекс запустил поиск по услугам: тематический поиск не является сервисом и не конкурирует с другими классифайдами

Яндекс запустил «Поиск по услугам» — он позволяет подбирать специалистов прямо в поисковой выдаче. На платформе собраны карточки исполнителей с отзывами, рейтингами и фильтрами, а также есть возможность сравнивать предложения. В компании подчёркивают: поиск не конкурирует с площадками, а расширяет возможности рынка — помогает пользователям быстрее находить специалистов, а бизнесу привлекать аудиторию.

В выдаче отображаются ключевые аспекты работы специалистов

В новом разделе для подбора специалистов появились карточки мастеров и компаний с описаниями, отзывами и примерами работ. Тематический поиск собирает данные с разных площадок, показывает рейтинг, количество отзывов, ключевые аспекты работы и информацию о проверке документов.

Пользователь может отфильтровать предложения, найти исполнителя на карте и перейти на сайт-источник для заказа услуги.

В карточках исполнителей появился бейдж «Фиксирует цену» — отметка, которая означает, что мастер не меняет оговорённую стоимость после окончания работы.

Площадки получают равные условия отображения

Новый раздел формирует карточки компаний и частных мастеров на основе данных из интернета, пояснил Russian Business руководитель Поиска Яндекса по Услугам Антон Искандаров.

«Наша цель в том, чтобы помочь пользователю найти подходящее предложение, а бизнесу — своего клиента», — подчеркнул Антон Искандаров.

По его словам, запуск Поиска по услугам в Яндексе не рассчитан на конкуренцию с классифайдами и другими площадками. Новый инструмент наоборот должен стать дополнительным источником трафика.

Когда поиск лучше решает задачи пользователей и наращивает аудиторию, от этого выигрывают все участники рынка, отметил руководитель Поиска Яндекса по Услугам Антон Искандаров.

Мастера и небольшие компании получают возможность стать заметнее для новой аудитории без комиссий и доплат;

Площадки и участники рынка получают больше переходов и новых клиентов за счёт роста поискового трафика.

У сайтов одинаковые возможности для отображения в результатах Поиска по услугам, указал Антон Искандаров.

Цена — решающий фактор в выборе пользователя

В пресс-службе Авито Услуг сообщили Russian Business, что не считают новый тематический поиск Яндекса своим конкурентом из-за другой бизнес-модели. Более того, в компании положительно относятся к любым решениям, улучшающим пользовательский опыт на рынке услуг.

В компании также выделили ключевые факторы, по которым пользователи выбирают исполнителей. Главный из них — стоимость услуги, рейтинг специалиста и количество выполненных заказов.

Среди дополнительных критериев — скорость ответа, возможность срочного выполнения, наличие портфолио и удобное расположение.

