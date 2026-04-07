Яндекс Поиск сэкономил 4,5 млрд ₽ в 2025 году благодаря ИИ — при этом качество ответов Алисы AI выросло в 3 раза

7 апреля Яндекс провёл пресс-конференцию «День Поиска 2026», на которой представил обновления поисковой системы и результаты внедрения ИИ. По данным компании, 70% всех поисковых запросов в России приходится на Яндекс. В самом Поиске в 1,5 раза выросло количество ответов от Алисы AI — а благодаря снижению себестоимости генераций компания сэкономила 4,5 млрд рублей.

Яндекс — в топ-10 мировых AI-продуктов

Поисковые технологии Яндекса вошли в топ-10 мировых AI-продуктов по версии венчурного фонда Andreessen Horowitz (a16z) — наряду с ChatGPT и Gemini, сообщил на конференции руководитель бизнес-группы Поиска и рекламных технологий «Яндекса» Дмитрий Масюк.

Позиции Яндекс Поиска также усиливаются и на домашнем рынке. По данным компании, 70% пользователей выбирают в качестве поисковика именно Яндекс. На Google приходится только 30% запросов.

«Россия — единственная страна, где человек может в телефоне пользоваться любым поисковиком и локальный поиск больше, чем Google», — подчеркнул руководитель бизнес-группы Поиска и рекламных технологий «Яндекса» Дмитрий Масюк.

По его словам, рост доли Яндекса на рынке интернет-поиска связан с развитием новых форматов внутри самого сервиса — генеративных ответов, тематических вертикалей и интеграции ИИ в интерфейс.

Бизнес продал товары и услуги на 5 трлн ₽ за год — благодаря Яндекс Рекламе

На фоне роста доли поиска Яндекс усиливает рекламную экосистему. Как сообщил руководитель бизнес-группы Поиска и рекламных технологий компании Дмитрий Масюк, в 2025 году через инструменты Яндекс Рекламы бизнес продал товары и услуги на сумму более 5 трлн рублей в год. Это около 5% всей потребительской экономики страны.

Дмитрий Масюк раскрыл ключевые показатели рекламной экосистемы Яндекса за 2025 год:

620 тыс. рекламодателей на платформе;

316 тыс. уже используют тематические поиски;

почти половина рекламодателей работает с ответами Алисы AI;

оборот продаж, привлечённых через Яндекс-рекламу, вырос на 8% год к году.

Дмитрий Масюк подчеркнул, чтобы контент с сайта попал в генеративные ответы Алисы AI, необходимо соблюдать четыре критерия:

экспертность, полезность, оригинальность, содержательность.

Эффективность ответов в Яндекс Поиске выросла в 3 раза

Экономический эффект от внедрения ИИ-технологий в Поиск составил 4,5 млрд рублей за год, сообщила технический директор Яндекс Поиска Екатерина Серажим.

Экономию обеспечили сразу несколько факторов:

оптимизация инфраструктуры высоконагруженного сервиса,

внедрение облегчённых языковых моделей Alice AI Search,

использование больших языковых моделей для разметки данных.

В результате себестоимость генеративных ответов удалось снизить в три раза. Затраты на генерацию одного ответа снизились, что напрямую повлияло на продукт: ответы Алисы AI стали появляться в поиске в 1,5 раза чаще. До этого они могли всплывать не на каждый запрос. При этом в компании подчёркивают, что рост охвата не привёл к ухудшению качества — наоборот, оно выросло.

«Ответы на Поиске, которые есть сейчас, в три раза эффективнее, чем те, которые были год назад», — подчеркнула технический директор Яндекс Поиска Екатерина Серажим.

Каждый третий запрос заканчивается диалогом с Алисой

Пользователи начали менять поведение: вместо коротких формулировок они всё чаще пишут в поисковик сложные задачи и затем вносят уточнения, рассказал на пресс-конференции руководитель продуктов Яндекс Поиска Дмитрий Тимко.

«Каждый третий запрос, который проваливается в Алису AI, заканчивается диалогом», — указал руководитель продуктов Яндекс Поиска Дмитрий Тимко.

По его словам, сейчас пользователь может переходить между разными типами выдачи прямо внутри поиска: из ответа ИИ — в товарный поиск, затем к изображениям или видео, после чего возвращаться к текстовому поиску.

ИИ-ассистенты и поиск становятся одной системой

В Яндексе заявляют, что поисковые технологии напрямую влияют на развитие ИИ-ассистентов. По словам технического директора Яндекс Поиска Екатерины Серажим, модели не могут эффективно работать без доступа к актуальным данным, которые обеспечивает поиск.

«Не только поиск невозможно представить без ИИ-ассистента, но и ИИ-ассистента — без поиска», — отметила Екатерина Серажим.

По её словам, для формирования ответа ассистенту необходимо отобрать релевантные документы, при этом объём данных, который может обработать модель, ограничен.

Именно поэтому Яндекс развивает отдельное направление — агентный поиск, который отбирает только полезную информацию и снижает нагрузку на модель. Это позволило сократить объём обрабатываемых данных на 25% без потери качества.