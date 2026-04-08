Яндекс интегрирует свои сервисы в автомобили Changan — Яндекс Книги и Музыка станут доступны сразу в 10 странах

Яндекс и китайский автопроизводитель Changan заключили соглашение о международном партнёрстве, сообщает Forbes. Сервисы российской компании интегрируют в новые модели бренда. Автомобили с поддержкой Яндекса будут доступны сразу в 10 странах.

Одна из первых моделей с сервисами Яндекса — Changan UNI-S

В первую очередь сервисы Яндекса появятся на кроссовере Changan UNI-S, который представили в России 7 апреля. Водители смогут управлять «Яндекс Музыкой» и «Книгами» прямо с мультимедийного экрана автомобиля — использовать смартфон не нужно.

Сервисы объединены интерфейсом, что позволяет:

переключаться между треками, подкастами и аудиокнигами,

получать персональные рекомендации на основе предпочтений в музыке и литературе,

искать контент по жанрам, авторам, настроению и популярности,

использовать готовые подборки книг и редакционные коллекции.

Сервисы Яндекса будут доступны на моделях Changan в России, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Киргизии, Таджикистане, Армении, Молдавии и Грузии.

Все сервисы будут синхронизированы с Яндекс ID

Дополнительным элементом экосистемы стала синхронизация с Яндекс ID. Благодаря ей пользователь сможет продолжать прослушивание контента с места, на котором остановился ранее. Например, аудиокнигу или плейлист можно начать дома, а затем продолжить уже в автомобиле.

В Яндексе сообщили, что в дальнейшем количество доступных функций расширится.

В будущем сервисы Яндекса появятся и на других моделях Changan

Представители Changan в России сообщили Forbes, что интеграция направлена на повышение удобства и безопасности водителей во время езды. Постепенно сервисы Яндекса будут появляться на новых моделях бренда.

Компания делает ставку на создание интуитивного пользовательского опыта и развитие цифровой экосистемы внутри автомобиля.

Контекст

7 апреля Changan объявил о старте продаж нового кроссовера Uni-S в России, сообщает Autonews. Модель доступна в двух комплектациях — «Люкс» и «Техно»: базовая версия стоит от 2,98 млн рублей, топовая — от 3,15 млн рублей. Кроссовер получил расширенный набор оснащения, включая интеграцию с сервисами «Яндекса», поддержку Apple CarPlay и Android Auto, беспроводную зарядку, мультимедиа с экраном до 14,6 дюйма и комплекс ассистентов водителя.

Changan Automobile выпускает более 2 млн автомобилей ежегодно и поставляет их более чем в 70 стран. В России по итогам 2025 года бренд вошёл в топ-5 китайских автопроизводителей по объёму продаж, сообщает Forbes.