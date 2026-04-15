Wildberries запустила витрину впечатлений — теперь на платформе можно оплатить экскурсии и мастер-классы

Объединённая компания Wildberries & Russ (RWB) запустила маркетплейс впечатлений. Теперь пользователи могут выбрать и оплатить экскурсии, мастер-классы, квесты или другой активный отдых через WB Travel. Минэкономразвития РФ поддержало проект и планирует синхронизировать его с официальными реестрами гидов и экскурсоводов.

Витрина впечатлений Wildberries — новый канал развития МСП

Как рассказали в пресс-службе маркетплейса, теперь пользователи могут выбрать и оплатить в WB Travel индивидуальные и групповые экскурсии, программы активного отдыха, тематические выезды, мастер-классы, фото-прогулки и квесты.

Свои предложения на платформе могут размещать компании, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Представители МСП, которые зарегистрируются на платформе до 30 апреля 2026 года, смогут получить сниженную комиссию — 10% в течение 12 месяцев.

Кроме того, в WB Travel можно приобрести туры и авиабилеты и забронировать отели.

Сервис уже доступен в популярных туристических регионах

На старте предложения с экскурсиями и активностями доступны для бронирования в ряде популярных туристических направлений: Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Калининградская и Мурманская области и другие регионы.

В дальнейшем компания планирует расширять ассортимент, географию и функционал платформы.

Проект уже поддержало Минэкономразвития

Маркетплейс впечатлений будет синхронизироваться с официальными реестрами Минэкономразвития. Ведомство поддержало проект как инструмент для популяризации услуг сертифицированных гидов и экскурсоводов, а также для легализации их деятельности.

Основатель Wildberries, глава RWB Татьяна Ким отметила, что одна из ключевых миссий компании — это помощь в масштабировании российского малого и среднего бизнеса за счёт бесшовных цифровых инструментов.

По её словам, компания видит большой потенциал в развитии туризма как для потребителей, так и для предпринимателей в регионах. RWB планирует развивать WB Travel как экосистему впечатлений, которая будет стимулировать рост отрасли и обеспечивать стабильный клиентский трафик для партнёров.