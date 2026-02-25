Операторы доставки будут платить за ремонт «Почты России»: маркетплейсы оценили затраты в 90 млрд ₽ ежегодно

Минцифры разработало законопроект, предусматривающий формирование отдельного фонда для поддержки почтовой инфраструктуры в сёлах и удалённых территориях, передаёт РБК. Пополнять его будут с помощью обязательных взносов от операторов доставки. Предлагаемый размер отчислений — 3% от выручки, полученной за межрегиональную пересылку отправлений.

Компании, занимающиеся доставкой, должны будут пройти лицензирование

В рамках инициативы будет создан фонд, средства из которого пойдут на улучшение почтовой инфраструктуры в сёлах. Операторы доставки обяжут вносить в фонд по 3% от выручки, которую они получат за межрегиональную пересылку товаров.

Проект закона вводит понятие оператора доставки посылок. Им будет считаться юрлицо, которое занимается доставкой посылок весом до 10 кг. Для работы компаниям потребуется получить допуск от Минцифры на оказание услуг почтовой связи. Минимальный размер уставного капитала оператора должен составлять 5 млн руб.

За уклонение от оплаты взносов — административное наказание

Работа без получения лицензии повлечёт административные санкции. В случае неполной или несвоевременной уплаты взносов министерство сможет взыскать средства и пени в судебном порядке.

Планируется, что закон вступит в силу 1 сентября 2026 года. При этом в документе не уточняется, будет ли фонд действовать на постоянной основе либо до того момента, пока «Почта России» не достигнет определённых показателей.

Маркетплейсы заявили о риске роста цен

Ассоциация цифровых платформ (АЦП), объединяющая Wildberries, Ozon, Яндекс, Сбер и Авито, раскритиковала инициативу, сообщает РБК. Участники рынка указали, что прямой сбор с доходов приведёт к дополнительной финансовой нагрузке на маркетплейсы.

По оценке ассоциации, крупнейшие маркетплейсы будут вынуждены перечислять более 90 млрд руб. ежегодно, не говоря о других участниках рынка. Эти расходы отразятся на продавцах через повышение логистических тарифов и комиссий, что повысит конечную стоимость товаров для потребителей.

Как отмечает РБК со ссылкой на представителей ассоциации, изъятие значительных средств с рынка может сократить инвестиции в строительство складов, IТ-разработки, роботизацию и развитие пунктов выдачи заказов. Также там считают, что предоставление «Почте России» гарантированного источника дохода может ослабить стимулы к повышению эффективности.

Маркетплейсы заняли самые прибыльные направления, «Почта России» — без прибыли

Сейчас ведомство разрабатывает пакет мер, который должен поддержать «Почту России» в условиях усилившейся конкуренции. Он отметил, что за последние годы маркетплейсы и частные логистические сервисы заняли наиболее маржинальные направления, тогда как за государственным оператором фактически закрепилась социальная нагрузка, не приносящая прибыли.

Финансовые показатели подтверждают негативную динамику «Почты России». За 9 месяцев 2025 года выручка компании сократилась на 3,3% — до 160,7 млрд руб. При этом чистый убыток увеличился на 44% и достиг 13,5 млрд руб.