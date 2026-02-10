Flowwow может продать российский бизнес Яндексу за 8 млрд ₽

Маркетплейс цветов и подарков Flowwow рассматривает возможность продажи российского бизнеса «Яндексу», сообщает Forbes со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров. По информации издания, актив планируют интегрировать в сервис «Яндекс Еда». Предполагаемая стоимость сделки превышает 8 млрд рублей.

Потенциальная сделка оценивается в 5–8 млрд рублей

Как сообщает Forbes, переговоры находятся на этапе аудита. Завершение сделки обсуждается на апрель 2026 года и будет возможно после получения согласия ФАС.

Источники издания называют разные ориентиры по стоимости актива. Один из собеседников Forbes оценивает российский бизнес Flowwow выше 10 EBITDA, однако не раскрывает конкретной суммы. Участники M&A-рынка, опрошенные Forbes, называют более сдержанный диапазон — от 5 до 7 млрд рублей, при благоприятном сценарии — до 8 млрд рублей.

Flowwow могут включить в структуру «Яндекс Еды»

По данным Forbes, российский актив Flowwow планируется присоединить к «Яндекс Еде», где уже запущена категория с цветами. Модель маркетплейса может дополнить текущие сценарии экспресс-доставки сервиса. Как сообщает один из собеседников издания, в случае сделки «Яндекс» может объединить логистику и курьерские ресурсы Flowwow и «Яндекс Еды».

В ответ на запрос Forbes пресс-служба Flowwow подтвердила, что основатели рассматривали варианты частичной или полной продажи бизнеса и вели переговоры с одним из маркетплейсов. При этом комментировать возможную сделку с «Яндексом» компания отказалась. В IT-компании также не стали подтверждать или опровергать информацию.

Оборот Flowwow в 2025 году достиг 24 млрд рублей

Как следует из данных, приведённых Forbes, оборот маркетплейса Flowwow в 2024 году составил 17,2 млрд рублей. В 2025 году показатель увеличился на 38,5% — до 24 млрд рублей.

При этом темпы роста снизились по сравнению с предыдущими периодами. Forbes отмечает, что такая динамика соответствует ситуации на российском рынке электронной коммерции, где рост в 2025 году составил около 25% год к году.

Контекст

Ранее сооснователь Flowwow Артём Гамбицкий в интервью Russian Business рассказал, что компания с самого начала строилась как распределённая команда без привязки к офису или городу. По его словам, Flowwow привлёк инвестиции лишь в 2014 году — и с тех пор масштабировался без внешнего финансирования, делая ставку на самостоятельный рост.

Гамбицкий также отмечал, что бизнес выстраивался так, чтобы не зависеть от конкретных людей, а ключевым фактором устойчивости стали процессы и технологическая инфраструктура.