Samsung инвестирует в ИИ-чипы и исследования $73 млрд в 2026 году — это больше половины ожидаемой прибыли компании

Samsung инвестирует не менее $73 млрд в 2026 году в капитальные расходы и исследования. Это более половины ожидаемой операционной прибыли, которая оценивается примерно в $140 млрд, пишет Bloomberg. Основные вложения будут направлены на производство чипов памяти для ИИ — компания стремится снова стать одним из ключевых производителей в сегменте.

Компания инвестирует десятки миллиардов в развитие полупроводников

В 2025 году Samsung потратила около $62,3 млрд, включая $36,3 млрд на капитальные вложения и $26 млрд на исследования и разработки.

В 2026 году компания хочет сосредоточиться на производстве ИИ-чипов. Кроме того, Samsung рассматривает возможность сделок в областях робототехники, медицинских технологий, автомобильной электроники и климатического оборудования. Компания также планирует выплатить $6,8 млрд регулярных дивидендов.

Бум на ИИ-чипы привёл к дефициту традиционных чипов

Как отмечает Bloomberg, Samsung рассчитывает усилить позиции в конкуренции с компанией SK Hynix, которая стала ключевым поставщиком для Nvidia, и снова занять лидирующие позиции на рынке ИИ-чипов. В это время ещё один конкурент — TSMC — также наращивает вложения и планирует инвестировать около $50 млрд в расширение производства в 2026 году.

При этом, по данным издания, рост спроса на память для ИИ создает дефицит традиционных чипов, используемых в автомобилях, смартфонах и других современных устройствах.

В такой ситуации Samsung, SK Hynix и Micron сталкиваются с беспрецедентной нагрузкой на производство, что формирует новые вызовы для глобальной индустрии полупроводников.

Контекст

Samsung постепенно возвращает позиции в гонке за рынок ИИ-памяти. Так, в январе 2026 года Samsung прошла проверку чипов HBM4 и объявила о поставках для Nvidia — память будет использоваться в новых ИИ-чипах Rubin. Ранее компания уступила лидерство SK Hynix и теряла доходы из-за проблем с чипами памяти для дата-центров (HBM3E), но новости о контракте поддержали акции Samsung (+2,2%).

В марте 2026-го GTC Nvidia анонсировала процессор Groq 3 для языковых моделей, производство которого доверено Samsung — впервые наряду с другими подрядчиками, а не только TSMC.