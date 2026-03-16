Рынок онлайн-торговли в России достиг 14,2 трлн ₽ в 2025 году: 94% продаж одежды и обуви приходится на маркетплейсы
Самые популярные категории — одежда и обувь, товары для дома, бытовая техника и электроника
Объем рынка электронной коммерции в России по итогам 2025 года достиг 14,2 трлн рублей. Самой популярной категорией онлайн-покупок стали одежда и обувь — 3,6 трлн рублей продаж. Товары для дома и ремонта заняли второе место с объемом 2,1 трлн рублей, говорится в исследовании IBC Real Estate. Совокупно эти три категории сформировали 54% всего рынка онлайн-торговли.
7,6 трлн рублей — на одежду, технику и товары для дома
Третьей крупнейшей категорией на рынке электронной коммерции стала бытовая техника и электроника — 1,9 трлн рублей. В сумме три категории — одежда и обувь, товары для дома и ремонта, а также бытовая техника и электроника — обеспечили 7,6 трлн рублей онлайн-продаж.
Оставшиеся 6,6 трлн рублей пришлись на продукты питания, косметику и парфюмерию, товары для здоровья, товары для детей, спорттовары, автотовары и другие категории.
Маркетплейсы контролируют почти весь рынок одежды
Основная часть продаж в крупнейших категориях проходит через универсальные маркетплейсы и онлайн-площадки — такие как Ozon, Wildberries и Яндекс Маркет.
На их долю приходится 94% онлайн-продаж одежды и обуви, 72% продаж товаров для дома и ремонта и 56% продаж бытовой техники и электроники.
При этом собственные интернет-магазины ритейлеров занимают значительно меньшую долю рынка. Продажи через такие сайты, как LIMÉ, «ВсеИнструменты.ру» или «М.Видео», суммарно составляют 1,7 трлн рублей, что в пять раз меньше, чем продажи через мультикатегорийные маркетплейсы.
Дорогую технику не любят покупать на маркетплейсах
Как выяснили аналитики, степень доминирования маркетплейсов зависит от стоимости товара.
Практически вся одежда в онлайн покупается на маркетплейсах, поскольку издержки для потребителей минимальны — покупатели экономят время на поездках в торговые центры и поиске товаров в разных магазинах.
В категории бытовой техники и электроники ситуация отличается: через маркетплейсы продается чуть больше половины товаров. Как поясняется в исследовании, это связано с более высокой стоимостью техники и тщательным выбором таких покупок.
Маркетплейсы из года в год усиливают позиции благодаря верификации оригинальности товаров, гарантиям, возможности возврата и появлению официальных магазинов брендов на онлайн-площадках.
Продажи одежды и обуви продолжают расти
Категория одежды и обуви остаётся одним из самых быстрорастущих сегментов онлайн-торговли. По итогам 2025 года продажи модных товаров на Ozon выросли на 97% год к году, а на Wildberries — на 66%.
Как отмечается в исследовании, развитие категории связано и с расширением ассортимента внутри маркетплейсов.
Так, в декабре 2025 года Ozon запустил сервис Ozon Select, где представлены оригинальные товары от проверенных продавцов среднего и более высокого ценового сегмента.
Кроме того, по данным IBC Real Estate, приложения крупных платформ с широким ассортиментом товаров, отзывами и видеообзорами всё чаще выполняют роль своеобразной социальной среды для пользователей. Стратегия крупнейших игроков по развитию сегмента одежды направлена также на усиление позиций на региональных рынках, где доставка из интернет-магазинов ограничена.
- Владислав Бакальчук назначен гендиректором М.Видео: с 2025 года он занимался цифровой трансформацией компании Бывший глава сети назначен председателем совета директоров 13 марта 2026, 13:44
- Яндекс создаст подразделение для покупок через «Алису»: ИИ-ассистент сможет оформлять заказы и оплачивать товары Компания рассчитывает превратить ассистента в новый канал продаж для интернет-магазинов, объединив поиск, оплату и доставку в одном интерфейсе 13 марта 2026, 12:21
- Рынок электронной коммерции в 2026 году: конец модели «купил-продал» и новые привычки потребителей Падение маржи, ПВЗ вместо магазинов и рост затрат на продвижение — зафиксировали на Альфа‑Конфе ECOM 10 марта 2026, 15:00
- Партнёрский материал Анна Выборнова, клуб «Движение»: «Через искренность получается хорошо устанавливать деловые связи» О партнёрствах на рынке недвижимости и искусстве делиться факапами