Рынок онлайн-торговли в России достиг 14,2 трлн ₽ в 2025 году: 94% продаж одежды и обуви приходится на маркетплейсы

Объем рынка электронной коммерции в России по итогам 2025 года достиг 14,2 трлн рублей. Самой популярной категорией онлайн-покупок стали одежда и обувь — 3,6 трлн рублей продаж. Товары для дома и ремонта заняли второе место с объемом 2,1 трлн рублей, говорится в исследовании IBC Real Estate. Совокупно эти три категории сформировали 54% всего рынка онлайн-торговли.

7,6 трлн рублей — на одежду, технику и товары для дома

Третьей крупнейшей категорией на рынке электронной коммерции стала бытовая техника и электроника — 1,9 трлн рублей. В сумме три категории — одежда и обувь, товары для дома и ремонта, а также бытовая техника и электроника — обеспечили 7,6 трлн рублей онлайн-продаж.

Оставшиеся 6,6 трлн рублей пришлись на продукты питания, косметику и парфюмерию, товары для здоровья, товары для детей, спорттовары, автотовары и другие категории.

Маркетплейсы контролируют почти весь рынок одежды

Основная часть продаж в крупнейших категориях проходит через универсальные маркетплейсы и онлайн-площадки — такие как Ozon, Wildberries и Яндекс Маркет.

На их долю приходится 94% онлайн-продаж одежды и обуви, 72% продаж товаров для дома и ремонта и 56% продаж бытовой техники и электроники.

При этом собственные интернет-магазины ритейлеров занимают значительно меньшую долю рынка. Продажи через такие сайты, как LIMÉ, «ВсеИнструменты.ру» или «М.Видео», суммарно составляют 1,7 трлн рублей, что в пять раз меньше, чем продажи через мультикатегорийные маркетплейсы.

Дорогую технику не любят покупать на маркетплейсах

Как выяснили аналитики, степень доминирования маркетплейсов зависит от стоимости товара.

Практически вся одежда в онлайн покупается на маркетплейсах, поскольку издержки для потребителей минимальны — покупатели экономят время на поездках в торговые центры и поиске товаров в разных магазинах.

В категории бытовой техники и электроники ситуация отличается: через маркетплейсы продается чуть больше половины товаров. Как поясняется в исследовании, это связано с более высокой стоимостью техники и тщательным выбором таких покупок.

Маркетплейсы из года в год усиливают позиции благодаря верификации оригинальности товаров, гарантиям, возможности возврата и появлению официальных магазинов брендов на онлайн-площадках.

Продажи одежды и обуви продолжают расти

Категория одежды и обуви остаётся одним из самых быстрорастущих сегментов онлайн-торговли. По итогам 2025 года продажи модных товаров на Ozon выросли на 97% год к году, а на Wildberries — на 66%.

Как отмечается в исследовании, развитие категории связано и с расширением ассортимента внутри маркетплейсов.

Так, в декабре 2025 года Ozon запустил сервис Ozon Select, где представлены оригинальные товары от проверенных продавцов среднего и более высокого ценового сегмента.

Кроме того, по данным IBC Real Estate, приложения крупных платформ с широким ассортиментом товаров, отзывами и видеообзорами всё чаще выполняют роль своеобразной социальной среды для пользователей. Стратегия крупнейших игроков по развитию сегмента одежды направлена также на усиление позиций на региональных рынках, где доставка из интернет-магазинов ограничена.