Ozon запустил сервис Ozon Select для премиальных брендов

Ozon запустил новый сервис Ozon Select — отдельную витрину для брендов среднего и премиального сегментов. В проект вошли российские и международные марки, ранее работавшие как на маркетплейсе, так и только в офлайн или собственных онлайн-магазинах. Сервис предлагает селективное товарное соседство и расширенные меры по сохранению товарного вида.

На витрине уже есть EKONIKA, Belle you и Askent

Ozon Select работает как самостоятельное приложение с вручную сформированным ассортиментом. В компании объясняют, что запуск стал реакцией на изменения потребительского поведения.

«За последние годы покупательская база выросла и перестроилась. Те, кто раньше осторожно пробовал недорогие онлайн-покупки, сегодня готовы тратить больше, ценя прежде всего своё время и независимость от географии», — отметили в пресс-службе Ozon.

По данным компании, 26,9 млн пользователей уже покупали товары дороже 20 тыс. рублей, и аудитория сегментов middle-up и premium продолжает расти. На этом фоне отдельная селективная витрина стала логичным шагом.

«Мы решили вынести эту категорию [премиальные товары] в отдельный продукт — приложение Ozon Селект с ручным отбором брендов, лаконичным дизайном и “чистым” товарным соседством. Такой формат обеспечивает бутиковый путь клиента в онлайне», — подчеркнули в Ozon.

В каталог уже вошли EKONIKA, Yulia Wave, Belle you, Askent, Clarins, Sultan de Saba и другие марки. Основную часть ассортимента составляют fashion-бренды, однако на онлайн-витрине также представлены товары из beauty-сегмента — в том числе гаджеты — и продукты для дома.

Специальная модель размещения — со сниженной комиссией

Для брендов на Ozon Select разработаны отдельные операционные процессы. Платформа вводит переупаковку возвратов в фирменные коробки, а также пломбирование для предотвращения ненадлежащего использования товара. Эти механики начнут действовать в начале 2026 года.

Ozon предлагает два формата присутствия: эксклюзивно в Select или одновременно на Select и основном маркетплейсе. При эксклюзивном размещении комиссии составляют 5-12% в зависимости от категории, а логистические расходы ниже стандартных ставок Ozon.

Компания отмечает, что Ozon Select поможет расширить возможности брендов по работе с региональной аудиторией.

«У Ozon более 70 тысяч брендированных точек выдачи с примерочными. Это даёт реальную возможность присутствовать в регионах, где у них [брендов] нет собственных магазинов», — резюмировали в Ozon.

Рынок согласен — премиальные бренды в тренде

Онлайн-ритейл уже несколько лет смещается в сторону предложений для покупателей среднего и премиального сегментов. Многие маркетплейсы продолжают усиливать свои направления в высоком ценовом сегменте, формируя более зрелую инфраструктуру для работы с люкс-ассортиментом.

Так, Wildberries продолжает расширять собственный премиальный раздел WB Бренды и недавно представил товары сразу 10 международных модных домов, включая Burberry, Chloé, Marni, Valentino Garavani, Gucci и Jacquemus.

«В продажу поступило более 600 уникальных позиций класса “люкс”. Средняя стоимость товаров превышает 100 тысяч рублей, а некоторые модели оцениваются более чем в 450 тысяч рублей», — отмечают в пресс-службе Wildberries.

На площадке фиксируют устойчивый рост интереса к дорогим категориям: продажи премиального сегмента в третьем квартале выросли на 195%, а средний чек превышает средний по площадке в шесть раз. Похожие тенденции наблюдаются и в других категориях: продажи крупной и мелкой бытовой техники стоимостью от 60 тыс. рублей увеличились на 370% за первые девять месяцев года.

Аналогичную динамику фиксирует и Яндекс Маркет. Как сообщили в пресс-службе платформы, спрос на fashion в премиальном и люксовом сегментах за последние пять месяцев вырос более чем в 1,7 раза год к году.

«Покупатели также интересуются российскими брендами в сегменте “средний+”, например 12storeez, Ushatava, YuliaWave, Red September, Walk of Shame и другие», — отмечают в компании.

Развитие этого направления стало основой для запуска витрины Market Ultima, где отбор товаров ведут стилисты и байеры сервиса. По данным компании, к третьему кварталу 2025 года продажи товаров Ultima выросли почти в четыре раза относительно первого квартала. Наиболее динамично растущими категориями стали одежда, обувь и аксессуары.

Контекст

Ozon активно усиливает присутствие в fashion-сегменте и развивает отдельные витрины для разных категорий брендов.Так, в сентябре 2025 года компания запустила раздел Fashion Lux с товарами более чем 350 международных премиальных марок. Ассортимент формируется через проверенных зарубежных поставщиков, а доставка осуществляется напрямую из-за рубежа. Запуск витрины стал ответом на рост спроса на подлинный люкс и стремление пользователей получать гарантии оригинальности.

Новый раздел ориентирован на клиентов, которые ранее покупали премиальные товары в офлайн-бутиках или на зарубежных платформах. По статистике Ozon число покупателей fashion-категории с заказами от 200 тыс. рублей выросло на 72% за полгода.



