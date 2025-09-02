Ozon запускает раздел Fashion Lux с премиальными брендами

Ozon запускает новый раздел Fashion Lux, где появятся товары более 350 премиальных брендов. Вся продукция будет поступать только от проверенных зарубежных поставщиков. Заказ можно будет получить в любом из 75 тыс. пунктов выдачи по всей стране.

Новая витрина люкса

В новом разделе Ozon Fashion Lux появятся одежда, обувь и аксессуары от таких брендов, как Balenciaga, Bottega Veneta, Maison Margiela, ALAIA и сотен других модных домов. Доставка будет идти напрямую из-за рубежа и займёт в среднем 21 день.

Подлинность товаров можно будет проверить по официальным документам, которые прилагаются к посылке, а вернуть неподошедшую вещь можно сразу после примерки.

Подтверждённый люкс

Запуск Fashion Lux связан прежде всего с запросом на прозрачность и качество. На российском рынке онлайн-торговли люксом до сих пор много контрафакта, и часть покупателей предпочитает переплачивать в бутиках, чтобы быть уверенными в оригинале. Ozon хочет сломать этот стереотип, предлагая проверенные товары в одном из самых массовых онлайн-каналов страны.

Ассортимент формируется совместно с итальянскими партнёрами, в первую очередь — владельцами бутиков. Каждый поставщик проходит многоуровневую проверку: от изучения цепочки поставок до анализа документов. Только после этого товар допускается на витрину.

«Мы гарантируем подлинность товаров — тщательно отбираем зарубежных поставщиков, изучаем подтверждающие документы и проверяем цепочку поставок, прежде чем допустить товар к продаже, что сводит к минимуму риск появления контрафакта», — сообщили в пресс-службе Ozon.

Состоятельные клиенты

Ozon Fashion Lux адресован аудитории с высоким уровнем дохода, которая всё активнее покупает онлайн. За три года число покупателей fashion-категории на маркетплейсе выросло в пять раз, превысив 42 млн человек. И хотя большинство заказов приходится на массовый сегмент, именно премиальные клиенты показывают наибольшую динамику.

Только за первое полугодие 2025 года количество покупателей с чеком от 50 тыс. ₽ выросло на 78%, а от 200 тыс. ₽ — на 72%. Это аудитория, которая раньше уходила в офлайн-бутики или пользовалась зарубежными онлайн-платформами.

«Всё больше пользователей выбирают товары премиум-сегмента, поэтому запуск Ozon Fashion Lux стал естественным шагом для привлечения высокодоходной аудитории в модную категорию», — отметили в компании.

Контекст

Сегодня Ozon — один из крупнейших игроков на российском fashion-рынке наравне Wildberries. Площадка объединяет более 42 млн активных покупателей. В условиях ухода глобальных онлайн-игроков вроде Farfetch и Net-a-Porter, ниша онлайн-бутиков в России остаётся почти пустой. Запуск Fashion Lux усиливает позиции Ozon в премиальном сегменте и делает маркетплейс полноценным fashion-ритейлером.