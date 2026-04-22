Яндекс Такси готовится вывести на рынок беспилотные автомобили — обычные водители при этом не останутся без работы

Беспилотные автомобили уже способны выполнять почти все задачи автономного движения, а серьёзных аварий с их участием не зафиксировано, сообщил в интервью Радио РБК глава «Яндекс Такси» Александр Аникин. По его словам, в будущем роботакси не заменят водителей, а дополнят существующую систему перевозок. Массовый запуск таких сервисов будет зависеть не только от технологий, но и от развития правового регулирования.

Водителей-испытателей учат вмешиваться только при необходимости

Глава «Яндекс Такси» Александр Аникин отметил, что существующие дефекты в работе беспилотных автомобилей анализируются и исправляются, а в случае более серьёзных ситуаций управление перехватывает водитель-испытатель.

При этом он подчеркнул, что обучение водителей-испытателей — одна из самых сложных задач. По его словам, они должны вмешиваться только тогда, когда это действительно необходимо. В остальных случаях водителю необходимо действовать как «хороший родитель» и давать системе возможность самостоятельно принимать решения и накапливать опыт.

Переход к полной автономности займёт время

Переход к поездкам без участия человека займёт длительное время, считает генеральный директор «Яндекс Такси» Александр Аникин. Он отметил, что компания работает над полной автономностью, однако на развитие технологии влияют в том числе внешние факторы.

Сейчас компания тестирует сценарий, в котором в управлении автомобилем задействован удалённый оператор. Он задаёт машине траекторию через специальный интерфейс, после чего автомобиль самостоятельно продолжает движение.

Вопрос нарушения ПДД со стороны беспилотных авто остаётся открытым

Сейчас беспилотные автомобили работают в рамках специального правового режима. Базовое регулирование для роботакси пока находится в разработке, сообщил генеральный директор «Яндекс Такси» Александр Аникин.

Одна из главных проблем — ситуации, когда машине нужно нарушить ПДД, чтобы избежать аварии. Как пояснил Александр Аникин, человеку в таких случаях понятно, как действовать, но системе — нет. Регулирование подобных сценариев с нарушениями ПДД нужно прорабатывать отдельно.

Он добавил, что обсуждение специальных правил для таких ситуаций пока не началось, но этот вопрос планируют вынести на обсуждение с государственными органами.

Экономика перераспределит водителей в другие отрасли

Внедрение роботакси станет благом для российской экономики, считает Александр Аникин. По его словам, страх потерять работу среди таксистов объясним, однако «никакой драмы не будет».

Александр Аникин отметил, что экономика способна перераспределять работников между отраслями. По его словам, даже при росте доли роботакси водители сохранятся и будут работать в периоды пиковой нагрузки. Он добавил, что таксисты смогут переобучиться на операторов и тестировщиков беспилотных автомобилей.