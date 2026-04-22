Wildberries разработала собственный трекер задач — аналог Jira: на него компания могла потратить до 700 млн рублей

Wildberries разработала собственный таск-трекер Tracker и начала использовать его для управления IT-проектами внутри компании, узнал Forbes. По оценкам участников рынка, инвестиции в разработку подобных систем могут достигать 700 млн рублей. В пресс-службе Wildberries отметили, что не планируют выводить внутренний продукт на рынок.

Впервые упоминание Tracker было зафиксировано в вакансиях на hh.ru

Tracker применяется для автоматизации контроля задач внутри Wildberries. Компания подтвердила эту информацию Forbes. По словам источников, платформа по своим функциям сопоставима с Jira и YouTrack — системами для управления проектами.

О разработке платформы стало известно из вакансий, опубликованных на hh.ru в апреле и феврале, сообщило издание. В частности, в одном из объявлений компания искала разработчика для Tracker. В описаниях указывалось, что Tracker может быть выведен на рынок как SaaS-решение*Облачное приложение, доступное пользователям через интернет в сегменте систем управления задачами. После запроса Forbes эту информацию удалили.

Эксперты Forbes связывают разработку Wildberries собственного трекера с высокой стоимостью лицензий и ограничениями готовых решений. Корпоративная лицензия Jira могла обходиться в 10–20 млн рублей в год без учёта внедрения и поддержки.

Разработка таск-трекера может стоить до 700 млн рублей

По оценкам экспертов, на которых ссылается Forbes, создание платформы может стоить от 200 до 700 млн рублей за 1,5–3 года.

Минимальная стоимость разработки подобных решений оценивается от 150 млн рублей, а промышленная система с полной функциональностью — 300–400 млн рублей.

Выход решения Tracker на рынок усложняет конкуренция

Участники рынка отметили Forbes, что переход от внутреннего инструмента к внешнему SaaS-продукту требует отдельной инфраструктуры, включая поддержку и маркетинг.

По оценкам экспертов, при активном продвижении новый продукт сможет занять около 5–10% рынка в среднесрочной перспективе.

Пока Wildberries не планирует выводить на рынок свой внутренний продукт Tracker, сообщает Forbes.

Jira ушла с российского рынка в 2022 году

Разработчик Jira, компания Atlassian, в 2022 году приостановила продажи в России и Белоруссии, а затем объявила о сворачивании бизнеса. После отечественные организации ускорили переход на локальные решения.

По данным участников рынка, на которых ссылается Forbes, к 2024 году доля российских продуктов в сегменте таск-трекеров достигла 70%. Среди российских решений с функциями отслеживания задач — продукты Яндекса, 1С, Naumen, ITG, «Лансофт», «Кайтен Софтвер», а также разработки крупных компаний, включая Ростелеком.

Объём рынка систем управления проектами в 2025 году оценивается в 3,5–4 млрд рублей годовой выручки, сообщает Forbes. Медианный рост выручки разработчиков таких систем составил около 30% в прошлом году по сравнению с 2024-м.