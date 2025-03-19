Потребительская уверенность россиян снова снизилась

Индекс потребительской уверенности в I квартале 2025 года снизился третий квартал подряд, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные Росстата. Он снизился до минус 11% с минус 9% в IV квартале 2024 года, минус 7% в III квартале, минус 6% во II квартале.

При этом потребительская уверенность среди молодежи 16-29 лет упала сильнее всего — до минус 6% (с минус 1% в прошлом квартале). В группе 30-49 лет индекс упал на 2 процентных пункта до минус 9%, а среди россиян старше 50 лет — на 1 п.п. до минус 14%, передает «РИА Новости».

Индекс потребительской уверенности отражает совокупные потребительские ожидания населения. Он рассчитывается как среднее значение нескольких факторов: произошедших и ожидаемых изменений личного материального положения, произошедших и ожидаемых изменений экономической ситуации в стране и благоприятных условий для крупных покупок.

Росстат провел опрос с 1 по 10 февраля. Этот опрос проводится каждый квартал с 1998 года и охватывает более 5 тыс. человек из различных регионов России.

В феврале Центробанк сообщил, что индекс потребительских настроений вырос второй месяц подряд, но снизился на 4,7 пункта относительно аналогичного периода прошлого года.

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