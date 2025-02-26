Потребительские настроения в России выросли второй месяц подряд

В феврале индекс потребительских настроений вырос второй месяц подряд, составив 106,3 пункта, сообщил Центробанк. Показатель вырос на 2,4 пункта по сравнению с январем, но снизился на 4,7 пункта относительно аналогичного периода прошлого года.

Также выросли два входящих в индекс потребительских настроений субиндекса:

Индекс текущего состояния (оценка личного материального положения и условий для крупных покупок) составил 92,3 пункта, увеличившись за месяц на 2,3 пункта.

Индекс ожиданий составил 115,6 пункта (+3,0 пункта по сравнению с январем) с улучшением всех компонентов: ожидания изменения материального положения на ближайший год и прогнозы развития страны на год и пять лет.

При этом бережливость россиян в феврале практически не изменилась: 51,4% опрошенных предпочитают откладывать деньги, а не тратить их на покупку дорогих товаров. Показатель остается ниже среднего значения с 2016 года. Доля тех, кто предпочитает тратить, а не копить, составила 31,1%.

На два процентных пункта увеличились доли тех, кто предпочитает хранить деньги на банковском счете (до 45%) и в наличной форме (до 29%). При этом сократилась доля тех, кто предпочитает хранить деньги частично в банке и частично наличными.

19 февраля опрос, проведенный агентством инФОМ по заказу Центробанка, показал, что ожидаемая инфляция на ближайший год составляет 13,7%, что ниже показателя предыдущего месяца, который равнялся 14%. Несмотря на снижение прогнозируемого уровня, наблюдаемый уровень вырос с 16,4 до 16,5%. Опрос также выявил, что 64% респондентов не имеют сбережений, а 33% обладают финансовым запасом, который может поддержать их в случае потери основного дохода.

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