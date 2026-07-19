73% ИТ-специалистов готовы сменить работу: одна из причин — недовольство доходом, они хотят получать 250 тыс. ₽

73% российских ИТ-специалистов хотят сменить работу — за год показатель вырос на 6%, сообщает агентство «Марк Аналитик». Чаще всего сотрудники задумываются об уходе из-за несоответствия зарплаты ожиданиям, а также отсутствия карьерного и профессионального роста. Каждый четвёртый хочет сменить работодателя из-за выгорания.

Зарплатные ожидания превышают доходы почти в полтора раза

Средняя зарплата участников исследования составила 181,1 тыс. рублей в месяц, тогда как их желаемый уровень дохода — 258,5 тыс. рублей. Разрыв между фактической и ожидаемой зарплатой достигает в среднем 43%.

Наибольшее расхождение зафиксировано среди специалистов по аппаратной разработке — их ожидания превышают текущий доход на 56%.

Главные причины, по которым специалисты хотят сменить работодателя:

неудовлетворённость зарплатой — 45%;

отсутствие карьерных перспектив — 31%;

недостаток возможностей для профессионального развития — 28%;

выгорание и накопившаяся усталость — 23%.

Инженерные профессии считают наиболее перспективными

Искать новую работу ИТ-специалисты чаще всего предпочитают через профессиональное сообщество:

58% респондентов используют личные знакомства,

38% — специализированные профессиональные площадки.

При этом популярность классических сервисов онлайн-рекрутинга медленно, но снижается: за год к ним стали обращаться на 3% реже.

Ситуация на ИТ-рынке труда меняется в пользу работодателей

Одновременно авторы исследования отмечают, что ИТ-специалисты стали менее требовательны при выборе нового места работы. За год специалисты стали реже считать решающими при выборе работодателя зарплату, карьерные перспективы, интересные задачи, сферу деятельности и возможность работать в сильной команде. Значимость факторов снизилась на 3–6%.

По мнению аналитиков, тренд может быть связан с усилением конкуренции среди кандидатов и распространением технологий ИИ, которые постепенно меняют ситуацию на рынке труда в пользу работодателей.

Контекст

В 2025 году на ИТ-рынок труда вышли около 320–350 тыс. новых специалистов, тогда как число вакансий сократилось на 29% — примерно до 505 тыс. Сильнее всего конкуренция выросла в популярных направлениях: в Data Science на одну вакансию приходится 27,4 резюме, в тестировании — 23,3, во frontend-разработке — 21,1.

Конкуренция в ИТ усилилась: в 2025 году на рынок вышло 350 тыс. специалистов, но вакансий стало на треть меньше Конкуренция среди начинающих ИТ-специалистов будет расти до 2030 года Читайте также

Авторы исследования считают, что избыток начинающих специалистов сохранится как минимум до 2030 года: более 300 тыс. студентов технических специальностей ещё продолжают обучение. При этом в DevOps и SRE конкуренция заметно ниже — около 7,4 резюме на вакансию, а стартовая зарплата достигает 163 тыс. рублей.