В России стали на 60% чаще оспаривать штрафы каршеринга: в 2025 году компенсации водителям превышают 200 тыс. ₽

В 2025 году пользователи каршеринговых сервисов стали значительно активнее защищать свои права в судах, сообщают «Известия». Количество исков к операторам из-за начисленных штрафов увеличилось примерно на 60% по сравнению с предыдущим годом. При этом успешные решения для истцов не ограничиваются возвратом списанных средств: дополнительно с сервиса взыскиваются компенсация морального вреда, судебные расходы и штраф по закону о защите прав потребителей.

Повреждения после аренды и штрафы без предупреждений — самые частые ситуации, когда вина водителя не доказана

Суды удовлетворяют требования арендаторов, если выявляются нарушения процедуры фиксации или отсутствуют доказательства вины. Наиболее распространённые ситуации:

повреждения зафиксированы уже после завершения аренды;

штраф за передачу управления третьему лицу вынесен без подтверждений;

списание за «оставление места ДТП» произведено без установленного факта аварии;

начислена плата за простой без расчёта реальных убытков;

взыскание за загрязнение салона или парковку не подтверждено фото- и видеоматериалами.

Юристы подчёркивают, что в подобных делах ключевым становится вопрос доказательств: именно сервис обязан установить момент возникновения ущерба и причинно-следственную связь с действиями конкретного пользователя.

Средний размер штрафа — 147 тыс. рублей

По оценке правовых консультантов, средний размер претензий, предъявляемых каршерингом, составляет около 147 тыс. руб. Однако если клиент обращается в суд и выигрывает процесс, итоговая сумма в его пользу в среднем достигает 207 тыс. руб.

Эта сумма состоит не только из средств, которые списали у водителя ранее, но и штрафа сервису, компенсации морального вреда, а также затрат на судебные расходы. Если доказательства вины водителя отсутствуют или оформлены ненадлежащим образом, требования могут быть признаны незаконными.

До 20–25% выручки каршеринговых сервисов — штрафы

Согласно публичной отчётности за 2024 год сервисов каршерингов, на которые ссылаются «Известия», у «Делимобиля» при выручке около 23,8 млрд руб. объём «прочих доходов» составил 4,79 млрд рублей — около 20% выручки. У BelkaCar этот показатель достиг 1,08 млрд руб. при общей выручке 4,38 млрд рублей — около 25%. Эксперты отмечают, что значительная доля таких поступлений формируется за счёт штрафов и компенсаций.

Юристы указывают, что досудебное урегулирование осложняется форматом коммуникации — перепиской через чат или автоматизированные сервисы. Средства зачастую списываются в одностороннем порядке, и для их возврата клиенту приходится обращаться в суд. Отдельные споры касаются штрафов, основанных на телеметрии. В ряде случаев компании не представляют расшифровку данных и методику расчёта, что также становится основанием для отмены взысканий.