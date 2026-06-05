Wildberries создаст цифровую платформу RWB Здоровье — проект объединит телемедицину, страховку и продажу лекарств

RWB запускает новое направление бизнеса — цифровую платформу здоровья, рассказал главный исполнительный директор компании Роберт Мирзоян. В перспективе проект должен стать маркетплейсом медицинских услуг и одним из крупнейших цифровых сервисов в сфере здравоохранения. В компании считают, что платформа позволит сделать медицинские услуги доступнее — особенно для жителей удалённых регионов.

На RWB Здоровье жители удалённых регионов смогут заказывать лекарства

По словам Мирзояна, новое направление получило название «RWB Здоровье» и станет частью экосистемы компании. Платформа объединит медицинские консультации, страховые сервисы, лекарства и товары для здоровья.

Проект должен предоставить покупателям доступ к лекарственным препаратам, включая жителей удалённых регионов, а также открыть производителям и аптечным сетям доступ к многомиллионной аудитории цифровых сервисов RWB.

Сейчас RWB формирует стратегию развития направления. Подробности о конкретных сервисах и продуктах компания планирует раскрыть позднее.

RWB запускают платформу, чтобы сделать медицину более доступной

В RWB заявляют, что проект должен способствовать развитию отечественной системы здравоохранения и фармацевтической отрасли.

По словам Мирзояна, компания рассматривает себя как инфраструктурного партнёра государства и намерена развивать цифровые сервисы, которые помогут:

повысить доступность медицинской помощи,

улучшить качество взаимодействия между участниками рынка,

сделать получение медицинских услуг более удобным для пользователей.

Ранее WB уже запустил сервис для бронирования лекарств в аптеках

В феврале 2025 года Wildberries начал тестировать сервис бронирования лекарств с самовывозом из аптек. Пользователи мобильного приложения могут заказать препараты онлайн и забрать их в ближайшей аптеке. Пока сервис работает в нескольких районах Москвы, но в дальнейшем компания планирует расширить его на другие регионы.

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Маркетплейс выступает онлайн-витриной для бронирования товаров, а хранение, сборку и доставку в аптеку обеспечивает партнёр. Первым участником проекта стала аптека POLZAru. Для рецептурных препаратов предусмотрена оплата на кассе после проверки рецепта фармацевтом.

Контекст

Ранее стало известно, что Wildberries планирует открыть около 100 отелей под брендом WB Travel по всей России. Первые объекты могут начать принимать гостей уже в 2026 году. Сначала сеть появится в Причерноморье и Сочи, затем её планируют расширить на другие туристические регионы, включая Алтай.

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Компания будет работать с уже существующими гостиницами, которые пройдут обновление и будут соответствовать стандартам бренда.