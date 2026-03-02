Paramount всё же выкупил Warner Bros. за $111 млрд: теперь стриминговые платформы HBO Max и Paramount+ ждёт слияние
Обе студии — Paramount и Warner Bros. — будут производить минимум 15 фильмов ежегодно
Paramount всё же выкупил холдинг Warner Bros. за $111 млрд. Как сообщает сам Paramount, теперь стриминговые сервисы сервисы HBO Max и Paramount+ ждёт слияние. При этом каждая из студий будет производить от 15 фильмов в год.
Paramount компенсирует расторжение соглашения между Warner Bros. и Netflix
Paramount покупает Warner Bros. за $111 млрд. $47 млрд в структуре сделки обеспечат родственники главы Skydance Дэвид Эллисон и инвестиционный фонд RedBird Capital. Ещё $54 млрд компания привлечёт в виде заёмных средств у Bank of America, Citigroup и Apollo. Также Paramount планирует компенсировать выплаты Netflix за расторжение договора — $2,8 млрд.
Завершить сделку планируется к третьему кварталу 2026 года. В случае задержки после сентября Paramount обязуется выплачивать акционерам по $0,25 за каждую акцию ежедневно до момента закрытия.
Paramount и Warner Bros. продолжат работу как отдельные бренды
После закрытия сделки между Paramount и Warner Bros. Discovery стриминговые сервисы HBO Max и Paramount+ планируют объединить в один сервис. Суммарная база подписчиков двух сервисов уже превышает 200 млн пользователей.
В Paramount уже заявили, что команда HBO под руководством Кейси Блойса сохранит автономию в производстве и развитии контента. Обе студии — Paramount и Warner Bros. — продолжат работу как отдельные бренды. Каждая из них будет производить минимум 15 фильмов ежегодно.
При этом для всех проектов сохранится строгое 45-дневное окно проката в кинотеатрах перед тем, как картина выйдет в цифровых сервисах.
Контекст
В конце 2024 года Warner Bros. Discovery запустила реструктуризацию, выделив два ключевых направления — Streaming & Studios и Global Linear Networks. Уже в июне 2025 года компания объявила о намерении к середине 2026-го разделиться на две самостоятельные публичные структуры. Осенью 2025 года холдинг сообщил о рассмотрении стратегических сценариев развития, включая возможную продажу бизнеса.
Осенью 2025 года Netflix претендовал на покупку Warner Bros., предложив $27,75 за акцию, однако теперь Paramount выступила с альтернативным тендером по $30 за акцию и предложением выкупить весь холдинг.Вскоре Paramount заявила, что готова компенсировать $2,8 млрд, которую Warner Bros. обязана оплатить Netflix в случае разрыва сделки, а также помочь с рефинансированием долга и компенсировать акционерам возможную задержку закрытия. Netflix и Paramount тогда дали понять, что готовы улучшать условия. На фоне обсуждения крупной транзакции акции Netflix снизились на 40%.
