Paramount всё же выкупил Warner Bros. за $111 млрд: теперь стриминговые платформы HBO Max и Paramount+ ждёт слияние

Paramount всё же выкупил холдинг Warner Bros. за $111 млрд. Как сообщает сам Paramount, теперь стриминговые сервисы сервисы HBO Max и Paramount+ ждёт слияние. При этом каждая из студий будет производить от 15 фильмов в год.

Paramount компенсирует расторжение соглашения между Warner Bros. и Netflix

Paramount покупает Warner Bros. за $111 млрд. $47 млрд в структуре сделки обеспечат родственники главы Skydance Дэвид Эллисон и инвестиционный фонд RedBird Capital. Ещё $54 млрд компания привлечёт в виде заёмных средств у Bank of America, Citigroup и Apollo. Также Paramount планирует компенсировать выплаты Netflix за расторжение договора — $2,8 млрд.

Завершить сделку планируется к третьему кварталу 2026 года. В случае задержки после сентября Paramount обязуется выплачивать акционерам по $0,25 за каждую акцию ежедневно до момента закрытия.

Paramount и Warner Bros. продолжат работу как отдельные бренды

После закрытия сделки между Paramount и Warner Bros. Discovery стриминговые сервисы HBO Max и Paramount+ планируют объединить в один сервис. Суммарная база подписчиков двух сервисов уже превышает 200 млн пользователей.



В Paramount уже заявили, что команда HBO под руководством Кейси Блойса сохранит автономию в производстве и развитии контента. Обе студии — Paramount и Warner Bros. — продолжат работу как отдельные бренды. Каждая из них будет производить минимум 15 фильмов ежегодно.

При этом для всех проектов сохранится строгое 45-дневное окно проката в кинотеатрах перед тем, как картина выйдет в цифровых сервисах.

Контекст

В конце 2024 года Warner Bros. Discovery запустила реструктуризацию, выделив два ключевых направления — Streaming & Studios и Global Linear Networks. Уже в июне 2025 года компания объявила о намерении к середине 2026-го разделиться на две самостоятельные публичные структуры. Осенью 2025 года холдинг сообщил о рассмотрении стратегических сценариев развития, включая возможную продажу бизнеса.

Осенью 2025 года Netflix претендовал на покупку Warner Bros., предложив $27,75 за акцию, однако теперь Paramount выступила с альтернативным тендером по $30 за акцию и предложением выкупить весь холдинг.