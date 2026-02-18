Warner Bros. может возобновить переговоры с Paramount

Warner Bros. Discovery вновь рассматривает возможность сделки с Paramount, сообщает Bloomberg. По данным агентства, компания оценивает, могут ли обновлённые условия соглашения оказаться выгоднее ранее согласованной продажи активов Netflix. Окончательное решение пока не принято: новое голосование состоится 20 марта — но совет директоров рекомендует оставить в силе действующее соглашение.

Paramount и Netflix повышают ставки — Warner Bros. анализирует ситуацию

Осенью 2025 года Warner Bros Discovery объявила о продаже своих активов. Главным претендентом на покупку компании стал Netflix, однако Paramount стремится сорвать сделку, предлагая приобрести весь холдинг Warner Bros Discovery. Netflix же претендует только на часть бизнеса.

Теперь руководство Warner Bros. рассматривает сценарий, при котором сделка с Paramount может оказаться более выгодной для компании. Если обсуждение условий с Paramount всё же возобновится, Warner Bros. сразу уведомит об этом Netflix. После этого компания сможет попытаться добиться повышения предложения — выше $30 за акцию. Только после этого Netflix сможет предложить свои условия.

Обе компании — Paramount и Netflix — уже заявили о готовности повысить ставки.

Paramount предлагает хорошие условия — $2,8 млрд комиссии и помощь в рефинансировании

Ранее Paramount презентовала новые условия сделки. Компания заявила о готовности:

покрыть комиссию в размере $2,8 млрд, которую Warner Bros. должна будет выплатить Netflix при расторжении соглашения;

поддержать компенсацию долга Warner Bros.;

выплатить компенсацию акционерам, если сделка не будет закрыта до конца года.

Ранее Warner Bros. собиралась продать студию HBO Max Netflix по цене $27,75 за акцию. Сейчас компания спешит провести голосование акционеров по этой сделке.

Компания Paramount обратилась к держателям акций Warner Bros. с тендерным предложением по $30 за акцию.

Активы Netflix упали — акционеры Warner Bros. выбирают сделку с Paramount

Обе стороны учитывают риск переплаты. Акции Netflix упали более чем на 40% от июньского пика, поскольку инвесторы обеспокоены масштабом потенциальной сделки.

Так, со-главный инвестиционный директор Gabelli Funds Крис Маранги заявил, что последние изменения в предложении Paramount показывают более креативный подход к структуре сделки. По его словам, как и совет директоров Warner Bros., он хотел бы видеть более выгодные условия.

Часть акционеров уже публично призвала компанию к сотрудничеству с Paramount. Однако совет директоров рекомендует голосовать за сделку с Netflix. Внеочередное собрание акционеров назначено на 20 марта.