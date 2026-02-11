Paramount хочет сорвать сделку Warner Bros с Netflix — компания готова за это заплатить $2,8 млрд
Paramount предложила $2,8 млрд для покупки Warner Bros
Paramount может выплатить акционерам по $0,25 на акцию
Paramount заявила, что готова покрыть возможные издержки разрыва сделки Warner Bros с Netflix в размере $2,8 млрд. Кроме того, компания готова обеспечить рефинансирование существующих долгов Warner Bros и при необходимости оплатить связанные с этим сборы в размере до $1,5 млрд.
В Paramount подчеркнули, что также выплатят акционерам Warner Bros так называемую — по $0,25 на акцию за каждый квартал после 31 декабря 2026 года. Выплаты произойдут, если сделка не будет закрыта в срок.
Совет директоров Warner Bros может не вступить в переговоры с Paramount
При этом Paramount не повысила основную цену предложения — $30 за акцию наличными. Warner Bros заявила, что рассмотрит обновлённые условия и позже даст рекомендации акционерам.
Аналитики Bloomberg Intelligence считают, что новые условия добавляют около $1,79 на акцию, однако этого недостаточно. По оценке экспертов Bloomberg, совет директоров Warner Bros вряд ли вступит в переговоры, если базовая ставка не вырастет минимум до $32 за акцию.
Акции Paramount, Warner Bros и Netflix выросли
Сейчас Warner Bros планирует вынести на голосование акционеров сделку с Netflix, предусматривающую продажу студий и сервиса HBO Max по цене $27,75 за акцию, или $82,7 млрд. Paramount активно пытается сорвать это соглашение, делая ставку на более выгодные финансовые условия и возможное быстрое одобрение регуляторов, отмечает Bloomberg.
На фоне новостей акции Paramount и Warner Bros выросли примерно на 1,7%, а ценные бумаги Netflix увеличились на 3,5%.
Контекст
В январе 2026 года Netflix представил обновлённое предложение по покупке Warner Bros, предложив полностью закрыть сделку наличными ($27,75 за акцию). Ранее стриминговый сервис планировал комбинированную выплату — часть наличными, часть акциями.
Совет директоров Warner Bros единогласно поддержал новую структуру сделки, оценив её как «менее рискованную и более предсказуемую». В это же время Paramount предлагала более выгодное предложение — $30 за акцию наличными, однако Warner Bros отклонила эту оферту.
