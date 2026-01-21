Новая оферта: Netflix готов купить Warner Bros за наличные

Netflix изменил предложение по покупке активов Warner Bros. Discovery — теперь стриминговый сервис готов полностью закрыть сделку наличными. По данным Reuters, общая оценка бизнеса осталась прежней — $82,7 млрд. Совет директоров Warner Bros единогласно поддержал обновлённое предложение, несмотря на то, что Paramount Skydance предлагает более высокую цену.

Новое предложение Netflix — меньше рисков для Warner Bros

Ранее, по информации Reuters, Netflix предлагала смешанную структуру сделки: $23,25 за акцию наличными, ещё $4,50 — в акциях.

Новое предложение Netflix предполагает выплату $27,75 за акцию наличными. Как следует из регуляторных документов, на которые ссылается Reuters, совет директоров Warner Bros Discovery единогласно поддержал обновлённую структуру сделки. Сообщается, что такая структура обеспечивает акционерам финансовую определённость.

Общая оценка бизнеса с учётом долгов (enterprise value) осталась на уровне $82,7 млрд. Netflix сообщила, что внеочередное собрание акционеров для голосования по сделке пройдёт до апреля 2026-го.

Paramount пытается вырваться вперёд

В это же время Paramount Skydance развернула публичную кампанию, утверждая, что её предложение выгоднее для акционеров. Компания предлагала $30 за акцию наличными, однако Warner Bros отклонила эту оферту.

12 января 2026-го Paramount обратилась в суд с требованием ускорить раскрытие данных, чтобы акционеры могли сравнить конкурирующие предложения. Суд отклонил запрос, указав, что компания не доказала риск непоправимого ущерба.

В иске Paramount утверждала, что Warner Bros не раскрыла «базовую и существенную» оценочную логику сделки с Netflix.

Paramount борется за совет директоров Warner Bros

Параллельно Paramount заявила о намерении выдвинуть собственных кандидатов в совет директоров Warner Bros Discovery на годовом собрании акционеров в 2026 году. Компания также планирует предложить изменения в устав, которые обяжут выносить на голосование любое выделение кабельного бизнеса.

Преимущество Netflix — более привлекательный кредитный рейтинг

Как пишет Reuters, сделка с Netflix оставит объединённую компанию с долгом около $85 млрд, тогда как при сделке с Paramount долговая нагрузка составила бы около $87 млрд. Коэффициент левереджа*Коэффициент, который показывает, насколько компания зависит от заёмных денег. в случае Netflix оценивается ниже четырёх, против примерно семи при альтернативном сценарии.

Netflix также согласилась сократить долговую нагрузку Discovery Global на $260 млн. Кроме того, Netflix имеет инвестиционный кредитный рейтинг, тогда как облигации Paramount имеют «мусорный» рейтинг*Кредитный рейтинг компании или её облигаций, который означает повышенный риск для инвесторов. Его получают компании с высокой долговой нагрузкой или нестабильными финансами. по версии фондового индекса S&P.

Контекст

В декабре 2024 года Warner Bros Discovery объявила о реорганизации бизнеса, а в июне 2025 года — о плане разделения на две публичные компании к середине 2026 года. Осенью 2025 года компания официально подтвердила, что рассматривает продажу активов.

На них претендуют два крупных игрока рынка — Netflix и Paramount Skydance. Их предложения отличаются не только ценой, но и структурой сделки.

Netflix предлагает:

$27,75 за акцию наличными и покупает только студийный и стриминговый бизнес — кино- и телестудии Warner Bros, HBO, библиотеку контента и сервис Max.

Кабельные активы при этом выделяются в отдельную компанию Discovery Global, доля в которой остаётся у акционеров Warner Bros.

Общая оценка сделки с учётом долгов составляет $82,7 млрд.

Paramount Skydance:

$30 за акцию наличными и претендует на всю Warner Bros Discovery целиком, включая кабельные телеканалы и новостные активы, такие как CNN.

В этом варианте общая оценка компании с долгами достигает $108,4 млрд.

Таким образом, выбор акционеров сводится к двум сценариям: продажа части бизнеса с сохранением доли в выделенной компании в случае Netflix или полная продажа всего холдинга Paramount Skydance.