Paramount подала в суд на Warner Bros из-за сделки с Netflix

Paramount Skydance подала иск против Warner Bros. Discovery с требованием раскрыть детали сделки с Netflix на $82,7 млрд. По данным Reuters, в Paramount хотят объяснений, почему совет директоров Warner Bros согласился на менее выгодное предложение конкурирующей студии. Параллельно Paramount готовится к борьбе за голоса акционеров и намерена оспаривать контроль над WBD.

Paramount не понимает, почему Warner Bros выбрала Netflix

В иске от 12 января 2026 года Paramount утверждает, что совет директоров Warner Bros Discovery не раскрыл акционерам «базовую и существенную» оценочную математику, на основании которой было сделано заключение о превосходстве сделки с Netflix.

По данным CNBS, компания требует WBD раскрыть:

как именно Warner Bros оценивала кабельный бизнес Discovery Global, который планируется выделить в отдельную компанию.

как был рассчитан общий размер сделки с Netflix на $82,7 млрд, включая долги Warner Bros.

почему её предложение сочли более рискованным, несмотря на высокую цену, и какие именно риски закладывались при сравнении двух сделок.





Также Paramount настаивает на исправлении, по её мнению, «неполной и вводящей в заблуждение» информации в документах для акционеров, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Paramount хочет попасть в совет директоров Warner Bros

Одновременно с иском Paramount объявила, что выдвинет собственных кандидатов в совет директоров Warner Bros Discovery на годовом собрании акционеров в 2026 году. Кроме того, компания намерена предложить изменения в устав, которые обяжут выносить на голосование акционеров любое выделение кабельного бизнеса.

Как пишет Reuters, цель этих шагов — заставить совет директоров вернуться к переговорам по сделке Paramount и предоставить акционерам выбор между продажей всей компании и соглашением с Netflix.

Warner Bros назвала иск безосновательным

Warner Bros Discovery заявила изданию Variety, что считает иск Paramount необоснованным. В WBD подчеркнули, что за шесть недель Paramount не улучшила ключевые ценовые параметры своей заявки и не устранила её структурные недостатки.

Совет директоров WBD продолжает утверждать, что соглашение с Netflix финансово и стратегически предпочтительнее, несмотря на то, что Paramount предложила более высокую цену за акцию.

Почему Warner Bros решилась на продажу

В декабре 2024 года Warner Bros Discovery объявила о реорганизации бизнеса в два сегмента — Streaming & Studios и Global Linear Networks.

9 июня 2025 года компания официально представила план разделения на две публичные структуры к середине 2026 года:

Warner Bros — студии, HBO, Max и стриминг;





Discovery Global — кабельные сети и часть цифровых активов.

В октябре 2025 года Warner Bros Discovery сообщила, что рассматривает продажу бизнеса. К концу осени интерес к активам компании проявили сразу несколько игроков:

Netflix — к студиям и стримингу;





Paramount Skydance — ко всей компании целиком;





Comcast — преимущественно к студийному и стриминговому бизнесу.

Netflix против Paramount: как развивался конфликт

По данным Reuters, в ноябре 2025 года Warner Bros. Discovery запустила закрытый аукцион по продаже части бизнеса. По его итогам компания начала эксклюзивные переговоры с Netflix.

Сделка с Netflix предполагает покупку только студийного и стримингового бизнеса — киностудий, HBO и сервиса Max. Кабельные телеканалы при этом должны быть выделены в отдельную компанию Discovery Global ещё до закрытия сделки.

Общая оценка соглашения с Netflix составляет около $82,7 млрд — это стоимость всего бизнеса с учётом долгов (enterprise value). Стоимость доли акционеров, то есть цена без долгов, оценивается примерно в $72 млрд, или $27,75 за одну акцию Warner Bros. Discovery.

Враждебное предложение Paramount

Paramount Skydance сделала враждебное предложение — то есть без согласия совета директоров WBD — о покупке всей Warner Bros. Discovery целиком. По данным Reuters, компания предложила $30 за акцию наличными.

В этом варианте:

общая стоимость компании с долгами оценивалась примерно в $108,4 млрд;





стоимость доли акционеров — около $41 млрд;





Финансирование сделки было обеспечено семьёй предпринимателя Ларри Эллисона, фондом RedBird Capital и суверенными инвестиционными фондами. Позднее Paramount усилила своё предложение, добавив личную финансовую гарантию Ларри Эллисона на $40,4 млрд.

Несмотря на это, совет директоров Warner Bros. Discovery рекомендовал акционерам поддержать именно сделку с Netflix.

Контекст

К началу 2026 года базовый сценарий для Warner Bros Discovery остаётся прежним: завершить разделение на Warner Bros и Discovery Global к III кварталу 2026 года и закрыть сделку по продаже студийного и стримингового бизнеса Netflix. Paramount Skydance продолжает давление через суд, но менеджмент и совет директоров WBD на текущий момент поддерживают именно соглашение с Netflix.